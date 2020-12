Guarda Civil Municipal captura jacaré 1 metro na Avenida Paralela    

Um jacaré da espécie Paleoosuchus, com cerca de 1 metro de comprimento e pesando 5kg, foi encontrado e resgatado na tarde desta segunda-feira (21), na Avenida Paralela, uma das mais movimentadas de Salvador.

Segundo a assessoria da Guarda Civil Municipal (GCM), o Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa) foi acionado e efetuou o resgate do animal.

O Gepa encaminhou o jacaré para o Centro de Tratamento do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), órgão vinculado à Secretaria estadual do Meio Ambiente (Sema). No local, o animal será avaliado e passará por quarentena, até ser devolvido à natureza.