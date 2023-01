Guarda Civil resgata 70 tartarugas na orla de Salvador

Na madrugada desta sexta-feira (20), uma equipe do Grupo Especial de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal (GEPA/GCM) resgatou várias tartarugas marinhas que se deslocavam pelo asfalto da Avenida Octávio Mangabeira, bairro de Patamares.

A equipe recolheu cerca de 70 filhotes para que não fossem atropelados. Os animais serão encaminhados para o Projeto Tamar. “Por possuir mais de 70 km de costa marítima, com baías de águas calmas, recebemos anualmente centenas de tartarugas marinhas, entre cinco e sete espécies conhecidas. Esses animais desovam em nossas praias e devido a iluminação artificial faz com que os filhotes ao nascer, ao invés de irem para o mar, se dirijam para o lado contrário, atraídos pela luz”, detalhou o Supervisor do GEPA, Robson Pires.

Caso alguém se depare com qualquer animal silvestre, deve entrar em contato com a GCM, através do número 71 3202-5312.