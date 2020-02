Guarda Municipal identifica e investiga agente gravado armado no Furdunço; veja vídeo 

A Guarda Civil Municipal de Salvador divulgou na manhã desta terça-feira (18) que a corregedoria do órgão investiga vídeo em que um agente do órgão apareceu armado no Furdunço no último domingo (16). "A Guarda Civil Municipal informa que está ciente do ocorrido e já identificou o agente. A Corregedoria do órgão já foi acionada e irá adotar todas as medidas administrativas pertinentes, preservando o direito da ampla defesa e do contraditório", destacou a guarda.

A guarda informou que a ação do guarda poderá implicar na cassação do Porte de Arma de Fogo e na apreensão da arma, pela autoridade competente, que adotará as medidas legais pertinentes.

"Cabe frisar da limitação a utilização do equipamento com base no art. 26 do Decreto 5.123/04, onde indica a não possibilidade de conduzir a arma ostensivamente ou com ela adentrar ou permanecer em locais públicos, tais como igrejas, escolas, estádios desportivos, clubes, agências bancárias ou outros locais onde haja aglomeração de pessoas em virtude de eventos de qualquer natureza", disse a guarda, em nota.