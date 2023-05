Guardiões da Galáxia 3 estreia nesta quinta (4) em clima de despedida

Depois de uma jornada muito divertida, com personagens antes secundários que viraram estrelas do MCU, a saga Guardiões da Galáxia chega ao fim, marcando não só a despedida do bem-humorado time intergalático mas também do diretor James Gunn, que deixa a Marvel para ocupar o cargo de todo- poderoso na divisão de cinema da DC.

O filme, apesar da clara atmosfera de encerramento, não deixa de ser uma história de origem ao trazer à tona as raízes de Rocket (voz de Bradley Cooper), o guaxinim genial que funciona como o cérebro bélico da equipe liderada por Peter Quill (Chris Pratt). Depois do beby Groot, vemos agora o baby Rocket, tão escroto quanto o outro, mas definitivamente mais assustado com a promessa de seu criador, o vilão Alto Evolucionário (Chukwudi Iwuji), um geneticista cruel que brinca de deus para recriar a Terra desde sua gênese.

Veja o trailer:

Depois de perceber isso, o pequeno Rocket fugiu do cativeiro e encontrou um lar ao lado de Quill, este, sim, para conveniência do peludo, um talentoso fugitivo. Agora, esse passado reaparece com a nova perseguição que o cientista perverso desenvolve contra Rocket. Para colocar esse ponto final, James Gunn realçou ainda mais o conceito de família que delineou ao longo da saga dos Guardiões, pois, só como unidade, Gamora (Zoe Saldaña), Nebulosa (Karen Gillan), Mantis (Pom Klementieff), Groot (Vin Diesel) e Drax (Dave Bautista) estarão a salvo.

Relembre os dois filmes anteriores dos Guardiões da Galáxia

A primeira produção chegou às telas em 2014 e fez o maior sucesso. O filme narra a história de Peter Quill, um humano abduzido ainda criança que rouba um misterioso artefato procurado por Thanos. Caçado e preso, ele acaba por fazer amizade com um grupo de desajustados e formam uma equipe de ladrões intergalácticos.

Executivos dos estúdios Disney ficaram surpresos com o sucesso do primeiro filme da trilogia, que foi o responsável pela expansão do universo Marvel. A produção virou um fenômeno e angariou a primeira indicação ao Oscar de melhor filme para uma produção do gênero. Com todo esse sucesso, a Marvel anunciou o segundo filme dos Guardiões (2017), essencial para os acontecimentos de Vingadores: Guerra Infinita, que interfere diretamente no terceiro filme da saga.

Em Guardiões da Galáxia Vol. 2, o estúdio decidiu manter a mesma equipe criativa e expandir a trilha sonora, baseada em clássicos dos anos 1980. O roteiro desenvolve um universo particular do personagem de Chris Pratt e seus desencontros familiares. Juntos, os dois filmes faturaram mais de US$ 1,6 bilhões ao redor do mundo.

Em cartaz no Cine Metha Glauber Rocha; UCI Oriente shoppings Barra, da Bahia e Paralela; Cinépolis shoppings Salvador Norte, Bela Vista e Parque Shopping.