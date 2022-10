Guardiões da Galáxia terão especial de Natal no Disney+

O Marvel Studios revelou o primeiro trailer do especial de Natal dos Guardiões da Galáxia. A prévia, liberada no Twitter pelo diretor James Gunn, mostra que Peter Quill (Chris Pratt) segue decepcionado com a partida de Gamora (Zoe Saldana) e, para tentar alegrá-lo, Drax (Dave Bautista) e Mantis (Pom Klementieff) planejam uma festa surpresa com direito a um convidado especial como presente: Kevin Bacon

Enquanto o especial chega ao Disney+ em 25 de novembro, o terceiro filme da franquia tem estreia marcada para 5 de maio. O longa contará com o retorno do time central formado por Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan e Pom Klementieff. Entre as novidades do elenco, destaque para Will Poulter como o herói Adam Warlock e Maria Bakalova como Cosmo, o Cão Espacial.

Veja o trailer: