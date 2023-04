Guardiões da Galáxia vol. 3 tem trilha sonora divulgada; ouça

Fim da trilogia de James Gunn no MCU, Guardiões da Galáxia vol. 3 teve sua trilha sonora divulgada pelo cineasta e disponibilizada nas plataformas digitais. A lista de músicas escolhidas pelo diretor incluem hits dos Beastie Boys, Florence + The Machine, Bruce Springsteen, Radiohead e mais.

Guardiões da Galáxia Vol. 3, que estreia em 5 de maio, será a despedida do grupo de heróis intergaláticos introduzidos ao MCU em 2014, e o último filme de James Gunn na Marvel - ele é o novo chefão do universo cinematográfico da DC.

Além de Chris Pratt, retornam para o elenco Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax), Vin Diesel (Groot), Bradley Cooper (Rocket), Karen Gillan (Nebulosa) e Pom Klementieff (Mantis). Entre as novidades, destaque para Will Poulter (As Crônicas de Nárnia) na pele de Adam Warlock.

No total, serão 17 faixas, que já podem ser ouvidas em sequência nas plataformas digitais. Confira: