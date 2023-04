Guardiola equipara Haaland a CR7, mas diz que prefere Messi

Erling Haaland alcançou a marca de 30 gols no Campeonato Inglês ao balançar a rede duas vezes durante a goleada por 4 a 1 sobre o Southampton, no último sábado, e fez história. Com mais gols que oito times da liga nacional, incluindo o Chelsea, o norueguês de 22 anos tem impressionado a todos. O técnico Pep Guardiola, por exemplo, já vê razões para comparar o poder ofensivo de seu atacante às qualidades de Messi e Cristiano Ronaldo, embora não esteja inclinado a mudar a preferência que tem pelo argentino.



"(Pode ser comparado) em termos da capacidade da capacidade de marcar gols. Ele é bastante semelhante nesses termos ao Cristiano, mas Messi é o jogador mais completo. Messi pode jogar em qualquer lugar, enquanto Cristiano e Erling são máquinas. Erling sabe que esses dois caras dominaram por duas décadas, não apenas uma ou duas temporadas, ganhando títulos e fazendo de tudo", afirmou o treinador espanhol.



Com o 30º gol, Haaland se tornou o jogador a marcar mais vezes em sua primeira temporada no Campeonato Inglês, marca que divide com Kevin Phillips, que fez a mesma quantidade pelo Sunderland na temporada 1999/2000. Com nove jogos pela frente na competição, é quase certo que se isolará no quesito. Mais do que isso, pode se tornar o maior artilheiro de uma temporada da liga inglesa, posto dividido por Andy Cole (Newcastle, 1993/1994) e Alan Shearer (Blackburn, 1994/1995), ambos com 34 gols.



A lista dos artilheiros com mais de 30 gols ainda tem Mohammed Salah, com 32 pelo Liverpool na temporada 2017/2018, e novamente Alan Shearer, que fez 31 tanto na temporada 1993/1994 quanto em 1995/1996. Cristiano Ronaldo e Luis Suárez também já atingiram a marca de 31. O português alcançou entre 2007 e 2008, em sua primeira passagem pelo Manchester United, e o uruguaio entre 2013 e 2014, na época em que defendia o Liverpool.



Somando todas as competições da temporada, Haaland tem 44 gols em 38 jogos, além de cinco assistências. "Os números que ele tem agora, com a idade que tem, são incríveis", afirmou Guardiola. "Erling está de ótimo humor o tempo todo. Mesmo nos momentos difíceis, ele chega para treinar com o maior sorriso do mundo", concluiu.