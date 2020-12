Guerra de Algodão estreia em Salvador depois de rodar por festivais

Guerra de Algodão, novo filme de Cláudio Marques e Marília Hughes, fez o casal de cineastas atravessar fronteiras inexploradas. O drama que estreia nesta quinta-feira (3), no Espaço Itaú Glauber Rocha, levou os diretores de Salvador para importantes festivais como o de Montreal, no Canadá, o de Los Angeles, nos Estados Unidos, e o de Mannheim, na Alemanha.

Depois de ser exibido ao redor do mundo e passar pelas salas de cinema, o filme produzido na Bahia vai migrar para o catálogo da Netflix. No drama – considerado o melhor filme no Santiago Indie Film Awards – está a história de Dora, 14 anos, brasileira criada na Alemanha que vai a Salvador passar férias com a avó que ela mal conhece. Até que descobre que não voltará mais para casa.

Na vida real, Cláudio e Marília saíram de São Paulo e de Vitória da Conquista, respectivamente, para fazer a vida em Salvador. “Tanto Marília quanto eu nascemos fora de Salvador. Apesar de ser de família baiana, nasci no interior de São Paulo. A gente sempre conversava sobre a estranheza que foi chegar em Salvador, uma cidade desafiadora, ameaçadora”, lembra Cláudio.

Foi um longo percurso até entender a importância da capital baiana na vida de cada um. Aceitar a cultura local foi a chave do processo. “A cultura afrodescendente foi importante: nós jogamos capoeira angola durante um tempo – e nos conhecemos jogando capoeira, não foi no cinema (risos). Orientar nossa vida e aceitar nossas raízes: esse é o ponto de partida do filme”, compara Claudio.

Diferente de Cláudio e Marília, que vieram do interior, Guerra de Algodão mostra a história de uma adolescente que vem da Alemanha para Salvador, “porque é importante mostrar esse olhar descolonizado”, defende o diretor. “Vemos muito a história de pessoas que para viver melhor precisam fugir daqui. Para nós era mais importante radicalizar nossa história”, explica.

Thaia Perez, que esteve em cena em Aquarius, de Kleber Mendonça, é Maria, avó de Dora (Foto: Divulgação)

Caos

A escolha pela Alemanha se deu, entre outros motivos, porque a atriz principal Dora Goritzki morou no país europeu e experimentou, de alguma forma, a migração que é central no filme. Outra explicação é que “não tem nada mais antagônico do que o caos vivo e alegre de Salvador com a organização da Alemanha”, ri Cláudio, que também dirige Depois da Chuva (2013) e A Cidade do Futuro (2016) com Marília.

Nascido em Campinas, que “era uma cidade muito pacata nos anos 70”, o cineasta adorava passar férias em Salvador. Mas morar já era outra história. “Aqui é mais caótico, nervoso, vivo”, compara. “Sou apaixonado por Salvador. Pensei muitas vezes em sair daqui, mas dizia ‘preciso voltar’. É a minha terra. Realizar as coisas aqui é importante pra mim”, confessa.

No filme, a protagonista vive o mesmo turbilhão de sentimentos. Chega para passar férias numa boa, até descobrir que veio mesmo para morar. A notícia gera revolta, mas também vira um gatilho para que ela compreenda melhor a cidade e a cultura local. “A partir da cultura afrodescendente ela vai entender a história dela”, revela o diretor.

À medida que a adolescente faz de tudo para voltar para casa, descobre segredos na família que vão transformar sua vida. Ao mesmo tempo em que lida com o fato de ser uma mulher adolescente em Salvador, descobre o apagamento das mulheres dentro de sua própria história. “As mulheres dos nossos filmes não são fofinhas, não são bibelôs”, avisa Cláudio.

“São mulheres impertinentes que sabem o que querem. Menina forte, que não se enquadra e está lutando contra as determinações, contra o apagamento que a avó sofreu, contra o apagamento que estão tentando impor a ela. Para nós era importante construir personalidades fortes que sabem o que querem”, conclui.