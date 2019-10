Guerra leva terceiro amarelo e vira desfalque contra o São Paulo

O Bahia não vai ter muito tempo para lamentar a derrota diante do Athletico-PR, por 2x1, na noite deste sábado (5), na Fonte Nova. Na próxima quarta-feira (9), o tricolor tem um novo desafio quando recebe o São Paulo, às 21h, em confronto direto pelo G6 do Brasileirão.

O técnico Roger Machado vai ter problemas para montar o time. Titular nos últimos três jogos, o meia venezuelano Guerra recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão diante do time paulista. Outro que não vai poder entrar em campo é o meia Shaylon, que pertence ao São Paulo e não poderá atuar por conta de uma cláusula contratual.

Entre as opções, Roger pode promover a entrada de Ronaldo e montar o time com três volantes. Se optar por um esquema mais ofensivo, o treinador pode escalar João Pedro ou o atacante Lucca. Contra o Athletico-PR, o camisa 11 entrou no segundo tempo para atuar mais recuado, atrás do atacante Gilberto.

Após a derrota em casa, o Bahia estacionou nos 37 pontos. Já o São Paulo vem de vitória para o Fortaleza, por 2x1, no Pacaembu, e soma 39.