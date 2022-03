Guerra na Ucrânia deixa mortos no mundo do esporte; veja quem são

A guerra entre Rússia e Ucrânia já deixou milhares de mortos, entre civis e soldados dos dois países. E, entre as fatalidades, algumas vítimas confirmadas são do mundo do esporte. Jogadores, técnico e até um representante do biatlo perderam suas vidas durante o conflito.

As primeiras mortes foram divulgadas ainda no dia 1º de março: Vitalii Sapylo, de 21 anos, e Dmytro Martynenko, de 25. Os dois defendiam times de ligas menores de futebol da Ucrânia. A confirmação foi feita pela Federação Internacional de Futebolistas Profissionais (Fipro).

Sapylo era jogador do Karpaty Lviv. Segundo o jornal Sky Sport, ele nasceu em uma vila perto de Lviv, fronteira com a Rússia, e morreu em uma batalha nos arredores de Kiev.

Já Martynenko era atleta do FC Hostomel. Na temporada passada, ele foi considerado o melhor jogador da segunda divisão da Ucrânia, da qual também terminou como artilheiro. Embora tenha se alistado no exército ucraniano, ele foi morto por uma bomba que caiu em sua casa. Sua mãe também morreu e a irmã de 7 anos ficou gravemente ferida. O pai sobreviveu ao ataque.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.



May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr — FIFPRO (@FIFPRO) March 1, 2022

Outra fatalidade foi Yevgeny Malyshev, de 19 anos, que era atleta do biatlo e fez parte da equipe júnior da Ucrânia em 2018. A morte foi confirmada pela federação local do esporte. Segundo o portal Nexta, especializado em notícias do Leste Europeu, ele estava na cidade de Kharkiv durante um ataque que assolou a região.

Above all, the IBU expresses its deepest condolences on the loss of former Ukrainian biathlete Yevhen Malyshev (19), who died this week serving in the Ukrainian military.



The Executive Board once again condemns the Russian attacks on Ukraine and the support provided by Belarus. — International Biathlon Union (@biathlonworld) March 2, 2022

Ainda aconteceram duas mortes de personalidades ligadas ao Shakhtar Donetsk, um dos times ucranianos mais famosos no mundo. Diretor-executivo do clube, Sergei Palkin revelou que um treinador infantil da equipe ucraniana, cujo nome não foi revelado, foi morto durante os conflitos.

“Ele foi morto por um fragmento de um projétil russo. A Rússia está matando ucranianos. Parem com essa loucura! Não fiquem calados, falem!", desabafou, no dia 2 de março.

A outra fatalidade relacionada ao Shakhtar foi Vladimir Rogovskiy, ex-jogador do time. Ele tinha 68 anos e perdeu a vida durante o cerco russo às cidades de Kherson e Kharkov. A notícia foi divulgada pelo próprio clube na última sexta-feira (11), através de um comunicado em suas redes sociais.

“Nossas mais profundas condolências à família e amigos de Vladimir Rogovskiy. Agradecemos a sua memória. O atacante jogou pelo Shakhtar de 1975 a 1982, participou de 224 jogos e marcou 25 gols. Com a equipe, ele foi duas vezes vice-campeão no Campeonato da URSS (1975, 1979) e levantou a Copa da URSS (1980). Vladimir marcou o primeiro gol do Shakhtar nas competições europeias", diz a nota.