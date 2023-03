Guerra Pur@: Uma infinidade de linguagens artísticas ocupam o Rio Vermelho

A exposição coletiva Guerra Pur@ reúne pinturas, esculturas, exibição de vídeos, performances e paisagens sonoras produzidas por um grupo de artistas do nordeste em suas derivas por Salvador. Guerra Pura é um levante, um manifesto na arte contemporânea.

Artistas expositores: Filipe Dantas (PE), Vivão (BA), Raoni (PB), Gustavo QUARK (SP), Letricia (BA), Vírus Carinhoso (BA), e Roy Constróy (BA).

Roca Alencar assina a curadoria da iniciativa que começa às 16h desta quinta-feira (2) e vai até a próxima sexta (3) no Rua Urban Art, que fica na Rua da Paciência, 257, em Salvador.

A abertura da exposição aconteceu no último domingo (20), reuniu grande pessoas ligadas ao mundo das artes e admiradores. O público vibrou com as performances sonoras feitas pelos artistas Vírus Carinhoso e Letricia Ventin.

Vírus diz que a Guerra Pur@ é uma espécie de zona autônoma, um ponto de partida e de encontro de diversos universos artísticos. Curadora, Roca Alencar afirma que a exposição é "um levante na arte contemporânea. É uma encruzilhada de artistas de diferentes linguagens oriundos do nordeste do Brasil".

O ponto alto da mostra foi a performance Pixo-corpo-grafia realizada pelo multi artista baiano Vírus Carinhoso, que uniu música, poesia, performance e intervenção visual.

Para Letricia, foi incrível sentir o que classificou como uma efervescência que o encontro das diversas mentes criativas ali presentes proporcionaram.

"Havia um fio condutor muito genuíno e espontâneo ligando todas as obras, sons, performances e público. tudo intencionado ao mesmo propósito: vivenciar um espaço libertário de criação coletiva", disse a artista.