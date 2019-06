Guerrero manda recado para Tite: 'Não põe um cara para me seguir'

Com quatro pontos, a seleção do Peru está empatada com o Brasil na liderança do Grupo A da Copa América. Os dois países se enfrentarão neste sábado (22), na Arena Corinthians, em São Paulo, pela rodada final da fase de grupos e o centroavante peruano Paolo Guerrero garante que a sua equipe, na luta pela classificação às quartas de final, não terá medo em campo contra os brasileiros.



"Com o Brasil, queremos jogar de igual para igual. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas pensamos em ganhar o jogo", disse o artilheiro, que na terça-feira (18) marcou um gol e deu assistência a outro na vitória do Peru sobre a Bolívia por 3x1, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.



"Era importante para nós fazer um grande jogo nesses três primeiros. A gente vem da Copa do Mundo, jogamos contra grandes seleções. O time está mais encaixado, com mais experiência. Infelizmente contra a Venezuela não deu, mesmo com eles com 10 homens. Hoje (terça-feira) ganhamos", afirmou.



Guerrero sabe que terá muito trabalho no sábado para bater a seleção brasileira do técnico Tite e elogiou bastante a dupla de zaga formada por Marquinhos e Thiago Silva, que atua junta no Paris Saint-Germain.



"Os dois são grandes zagueiros, além deles tem no banco também. Professor Tite já me conhece e sempre faz um sistema de jogo para eu não... Ele já sabe (risos). Eu não posso dizer porque ele vai saber, eu sei o que ele pode fazer. Mas, nada, professor, um grande abraço para você e muita sorte. Não posso falar, pergunta para ele o que ele faz, eu já escutei várias vezes de outros jogadores", comentou.



O centroavante aproveitou para mandar um recado descontraído ao seu treinador dos tempos de Corinthians, onde foram campeões mundiais em 2012. "Nós temos que fazer o nosso jogo. Recado para Tite, não põe um cara para me seguir o tempo todo, né (risos)? Pô, professor, faça o seu jogo normal, não bota um cara aí para correr atrás. Vai ser um jogo importante, bonito. A gente quer ganhar, lógico. Vamos fazer tudo, descansar, assistir ao jogo, ver o Brasil. Tomara que a gente ganhe porque precisamos classificar".