Gui Araújo nega ter mentido sobre ex-namoradas: ‘tenho todos os prints’

Após ser eliminado do reality show “A Fazenda”, Gui Araújo participou de entrevista no programa “Hora do Faro”, com o apresentador Rodrigo Faro, nesta sexta-feira, 26. Na ocasião, o ex-participante falou sobre sua relação com ex-namoradas.

Enquanto estava confinado, expôs várias das mulheres com quem se envolveu. De acordo com ele, Jade Picon traiu João Guilherme para ficar com o ex-peão. Ele também disse detalhes íntimos sobre Duda Reis, Anitta e Gabi Brandt. Todas elas desmentiram as informações.

Ao ser entrevistado, porém, afirmou que podia provar tudo. “Vou ficar amigo do Leo Dias. Vou conversar mais com ele do que com as minhas ex-namoradas. Tenho todos os prints delas e vou mostrar tudo”, defendeu-se.

Segundo o influenciador, as provas estão em seu celular. “Eu falei da minha vida. Quando eu pegar meu celular, vou poder provar tudo o que eu falei”.

Nesta terça-feira, 23, Anitta comentou sobre o assunto em entrevista para o “PodCats”, com Virgínia Fonseca e Camila Loures. “Temos um macho expondo um monte de meninas, falando um monte de coisa (…). Você mistura ‘lé com cré’, faz uma história parecer que é verdadeira, mas não é”, afirmou.

“Eu já tinha visto algumas coisas de alguns vídeos que a galera fica me mandando. Histórias que eu falei que nunca aconteceram. Algumas partes tinham acontecido, mas outras não”, continuou.