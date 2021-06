Gui Napolitano é o oitavo eliminado do 'No Limite'

Após ser derrotada na Prova da Imunidade, a tribo Carcará precisou eliminar um integrante do No Limite. Antes da votação, os participantes analisaram o desempenho nas provas do episódio. E no portal, Gui Napolitano foi o mais votado. “Estou muito feliz de ter participado e contente com meu rendimento”, disse o Influencer digital



Ele falou sobre as dificuldades durante o game e disse sair sem mágoas. “O frio e a chuva foram surpresas que ninguém esperava. Depois, a gente foi sabendo como levar e a escolha do meu grupo foi sensacional. Amei todos e valeu muito ter conhecido cada um. Não guardo mágoa de ninguém e vamos levar essa união lá para fora também”, completou.



A eliminação também quebra a má fase da equipe Calango, que vinha de cinco derrotas seguidas nas provas e desta vez conseguiu vencer tanto a Prova do Privilégio quanto a Prova da Imunidade.