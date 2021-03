Guia completo das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa

Tudo pronto para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Após jogos emocionantes, com direito a goleadas aplicadas pelo PSG no Barcelona e pelo Bayern de Munique na Lazio, o torneio encerrou a fase das oitavas nesta semana, e o sorteio realizado na sede da Uefa em Nyon, na Suíça, na sexta-feira (19), definiu o caminho de cada equipe até o cobiçado troféu.

Bayern de Munique e PSG vão reeditar a final do ano passado nas quartas, assim como Real Madrid e Liverpool repetirão a disputa do título de 2018. O Manchester City pega o Borussia Dortmund, e o Porto enfrenta o Chelsea.

Neste ano, as quartas de final retornam ao modelo conhecido pelos torcedores, após uma edição modificada. Isso pois, na temporada 2019/20, a Uefa adotou o Final 8, por causa da pandemia do coronavírus. Desta forma, os oito melhores times mediram forças em jogos únicos, com todos os confrontos em Lisboa. O mesmo aconteceu nas semifinais e na final.

De volta ao formato tradicional, as próximas duas fases serão disputadas em partidas de ida e volta. Os primeiros duelos das quartas de final acontecerão nos dias 6 e 7 de abril, e os seguintes estão marcados para uma semana depois, nos dias 13 e 14.

As semifinais começarão nos dias 27 e 28 de abril e terão a volta em 4 e 5 de maio. Já a final será em jogo único, no dia 29 de maio, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.

Quem está classificado?

Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Porto e Real Madrid são os times que vão disputar as quartas de final da Champions 2020/2021. Veja os resultados de cada um nas oitavas de final:

Com as eliminações de Juventus e do Barcelona, será a primeira vez em 16 anos que a fase não terá as presenças dos astros Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Nas quartas, os duelos foram definidos por sorteio. Manchester City x Borussia Dortmund e Real Madrid x Liverpool abrem a fase no dia 6 de abril. No dia seguinte, será a vez dos jogos Porto x Chelsea e Bayern x PSG.

Na volta, Porto x Chelsea e Bayern x PSG serão no dia 13 de abril, enquanto Manchester City x Borussia Dortmund e Real Madrid x Liverpool definem seus duelos no dia seguinte.

Como chega cada equipe?

Bayern de Munique

Atual campeão, o Bayern é, sem dúvidas, um dos favoritos a conquistar o título novamente. Chega pela 19ª vez às quartas de final com uma impressionante marca de 19 jogos de invencibilidade na competição, somando as 11 partidas de 2019/20 e as oito de 2020/21. Neste período, somou 18 vitórias e um empate.

Um dos grandes responsáveis pela campanha incrível é o polonês Robert Lewandowski, eleito o melhor do mundo na temporada passada. Na edição atual, fez cinco gols em cinco jogos e não mostra sinais de que vai diminuir o ritmo. O clube bávaro segue treinado por Hans-Dieter Flick e, hexacampeão, mira mais um troféu para empatar com o Milan na segunda colocação do ranking de maiores vencedores. O líder da lista é o Real Madrid, com 13 taças.

Melhor do mundo, Lewandowski fez cinco gols para o Bayern em cinco jogos pela Champions

(Foto: Christof Stache/AFP)

Borussia Dortmund

O Dortmund é apenas o 12º colocado do ranking da Uefa entre os clubes europeus e, nas últimas edições da Liga dos Campeões, passou longe de ser um dos favoritos. Mas, em 2020/21, a promessa é de protagonismo. "Basta nos chamar de azarões", disse Erling Haaland, em uma entrevista à Uefa. É o jovem, de 20 anos, quem leva a maior expectativa à equipe. O "cometa" é o artilheiro da Champions, com 10 gols em seis jogos disputados.

Foi sob a alcunha de zebra, aliás, que o Dortmund faturou o troféu em 1996/97. Também chegou à final em 2012/13, da qual saiu com o vice. No comando da equipe está o alemão Edin Terzić, ex-olheiro de Jürgen Klopp, treinador do Liverpool.

Haaland é o artilheiro da Liga dos Campeões, com 10 gols

(Foto: Ronny Hartmann/AFP)

Chelsea

Em 2021, o clube inglês quebrou um tabu de sete anos: voltou às quartas da Champions, o que não acontecia desde a temporada 2013/14. Garantiu seu retorno à fase após duas vitórias sobre o Atlético de Madrid e, agora, espera repetir a performance de 2011/12, quando conquistou seu único título da competição.

Os resultados das oitavas, inclusive, ampliaram a invencibilidade da equipe sob o comando de Thomas Tuchel, técnico que levou o PSG à final da Liga dos Campeões na temporada passada. Desde que chegou, em janeiro, o treinador não sabe o que é perder. Ao todo, acumula 13 partidas, com nove vitórias e quatro empates. Se não bastasse, o Chelsea sequer levou gol nos últimos seis jogos. O artilheiro é o francês Olivier Giroud, com seis gols em cinco duelos.

Giroud marcou seis gols para o Chelsea

(Foto: Daniel Mihailescu/AFP)

Liverpool

A campanha que o time faz não é das melhores. Foi eliminado da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa e está longe das primeiras colocações da Premier League. Por outro lado, concentra todas as atenções na Liga dos Campeões, que pode ser a salvação da temporada.

O jogador-chave da equipe é o egípcio Mohamed Salah, artilheiro com cinco gols em oito jogos. Mas há várias outras peças importantes, como Sadio Mané, Diogo Jota, Roberto Firmino, Alisson... E, claro, o técnico Jürgen Klopp, principal responsável por recolocar o Liverpool no protagonismo do futebol europeu. Foi sob o comando dele que o time conquistou o hexacampeonato, na temporada 2018/19.

Salah, Diogo Jota e Mané são os maiores goleadores do Liverpool na temporada da Liga dos Campeões

(Foto: Attila Kisbenedek/AFP)

Manchester City

Junto com o Bayern de Munique, o Manchester City é um dos principais favoritos para faturar o título da Liga dos Campeões 2020/21. Passou pela primeira fase invicto, com cinco vitórias e um empate (com o Porto) e eliminou o Borussia Mönchengladbach com dois triunfos por 2x0. Já está há mais de 700 minutos sem sofrer um gol sequer no torneio.

O time, aliás, ganhou 24 dos últimos 25 jogos, somando todas as competições. Se parou nas quartas de final nas últimas três edições da Champions, a junção Pep Guardiola com o elenco recheado de estrelas, como De Bruyne, Gabriel Jesus, Agüero, Sterling e cia tem tudo para dar frutos neste ano e conseguir a taça inédita.

Gabriel Jesus é um dos destaques do Manchester City

(Foto: Nick Potts/AFP)

Paris Saint-Germain

Depois de sentir o gostinho do 'quase' na edição passada, em que terminou com o vice, o PSG volta a sonhar com o título de Liga dos Campeões. Alcança as quartas, aliás, fortalecido após eliminar o Barcelona nas oitavas, com direito a vitória por 4x1 no primeiro encontro, no Camp Nou. A impressionante exibição confirmou que a equipe está com confiança e maturidade em alta, e o primeiro troféu da Champions é um cenário realista.

Para a próxima fase, há a esperança do retorno de Neymar, afastado há um mês por lesão na coxa esquerda. Mas, sem o brasileiro em campo, a estrela de Kylian Mbappé tem brilhado ainda mais. A atuação do francês foi decisiva na goleada sobre o Barça, anotando um hat-trick. Ele, inclusive, está empatado com Ney na artilharia, com seis gols, cada. No comando, está o técnico Mauricio Pochettino, argentino de 49 anos.

Mbappé anotou um hat-trick para o PSG no jogo de ida das oitavas de final contra o Barcelona

(Foto: Franck Fife/AFP)

Porto

O Porto, sem dúvidas, chega às quartas de final com o status de maior zebra. Nas oitavas, surpreendeu e eliminou a Juventus de Cristiano Ronaldo, mesmo com um jogador a menos durante boa parte do segundo jogo. Se é o pior colocado no ranking da Uefa entre os oito que avançaram, em 15º, está tudo bem: foi assim, como azarão, que conquistou seu bicampeonato há 17 anos, na temporada 2003/04.

O time português é, inclusive, o último fora das cinco grandes ligas da Europa (Inglês, Espanhol, Alemão, Italiano e Francês) a faturar a Champions. Na artilharia, a equipe do técnico Sérgio Conceição tem Sérgio Oliveira, com cinco gols em sete partidas.

Sérgio Oliveira é o artilheiro do Porto na Champions

(Foto: Marco Bertorello/AFP)

Real Madrid

Altamente competitivo, o Real sabe mais do que ninguém o que é ganhar a Liga dos Campeões. Afinal, é, de longe, quem tem o maior número de títulos: 13. Para se ter noção, o segundo colocado da lista, o Milan, tem sete. Nas últimas duas temporadas, porém, o time decepcionou e caiu nas oitavas. Agora, a maldição foi quebrada e os merengues fazem, finalmente, o retorno às quartas de final.

No comando, está Zinédine Zidane, técnico acostumado a ganhar a Champions. Foi com ele que o Real Madrid faturou o tricampeonato seguido nas temporadas 2015/16, 2016/17 e 2017/18. O francês saiu em 2018, mas voltou no ano seguinte para uma nova passagem. Em campo, o maior goleador até aqui é Karim Benzema, com cinco gols em seis confrontos.