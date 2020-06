Guia completo de como fazer uma consultoria automotiva

O tempo é um recurso precioso, sobretudo para os consumidores, que sempre buscam otimizar esse ativo de alguma forma. Diante de tantas tarefas, a manutenção do carro fica delegada alguém que seja especializado no assunto, como é o caso de um consultor automotivo, que, obviamente, tem todo o conhecimento e experiência com os carros.

Porém não é apenas para a manutenção em si que uma consultoria automotiva tem utilidade. De fato, ela é importante sobretudo na hora de vender ou comprar um carro. Mas, de modo geral, por que é importante fazer uma consultoria automotiva? Quais são as vantagens dela? Como fazer uma boa consultoria automotiva? É o que será explicado nesse guia completo e detalhado.

Por que fazer uma consultoria automotiva?

Vender um automóvel não é uma decisão fácil. Com efeito, ela envolve uma série de etapas, detalhes, passos, medidas, enfim, todo um conjunto de ações. O objetivo geral e maior da venda ou compra de um carro é que ela seja bem sucedida e o mais tranquila possível. E é justamente aí que entra a consultoria automotiva.

Observe abaixo as vantagens que explicam por que fazer uma consultoria automotiva:

Auxilia a lidar com etapas difíceis e complexas do processo de venda/compra

Na venda de um carro, há muitas etapas a serem cumpridas e documentos que precisam ser arranjados, o que pode trazer algum estresse. Contudo, com a ajuda de uma consultoria automotiva, o cliente terá total suporte em todas as fases da venda/compra, desde a vistoria no carro até o momento do pós-venda.

Otimização de tempo e energia

Como vender um carro demanda uma série de atividades, como fazer vistoria, ir atrás da documentação, fazer o anúncio, realizar a negociação, entre outros, isso requer uma dose considerável de tempo.

A consultoria se ocupa de todo o processo de venda/compra, o que te ajudará a economizar tempo e poder focar mais sua energia em outros assuntos até que a venda/compra esteja finalmente concluída.

Possibilita uma maior valorização do carro

Uma vez que a consultoria automotiva é personalizada, isso possibilitará uma maior valorização do automóvel. Um consultor conhece de maneira mais profunda o mercado e saberá como negociá-lo da melhor maneira possível.

De certa forma, a consultoria é um modo de evitar ao máximo que o veículo seja vendido por um preço inferior. Para o caso de quem está querendo comprar um dado veículo, a consultoria ajuda a encontrar o carro com o melhor custo-benefício.

Suporte jurídico e financeiro na transação e transferência

Quando se vende um veículo, será preciso transferir a propriedade do mesmo, assegurando-se que ele esteja de fato sendo passado para a propriedade do comprador. A transferência pode e deve ser feita de modo seguro e de forma a evitar que futuras infrações sejam endereçadas a você e não para o novo dono do veículo.

Por outro lado, para aqueles querem ter as chaves do seu tão sonhado automóvel em mãos, mas não querem correr o risco de cair em eventuais golpes, a consultoria fará toda a diferença. Ela permitirá que se saiba a procedência do veículo, fará a verificação dos itens mecânicos, averiguar a feitura das revisões e assim por diante.

Mesmo ao se comprar um carro zero há elementos que precisam ser pensados e a consultoria ajuda nisso.

Como fazer uma consultoria automotiva para a venda e compra de um carro?

Uma das primeiras coisas que são realizadas em uma consultoria automotiva é uma avaliação do seu perfil e, obviamente, do carro em si. Através dessa etapa o consultar saberá quais são as reais e atuais condições do veículo e terá uma maior clareza do que será necessário fazer em termos de vistoria, documentação, mecânica, anúncio, negociação e assim por diante.

Posteriormente, ele fará um estudo de mercado para ter uma ideia mais precisa sobre qual o preço cobrado em média pelo modelo e assim fazer uma análise mais sincera e justa sobre as condições do veículo.

Feita essa análise detalhada e profunda do mercado como um todo e do seu carro em si, o consultor encaminhará o veículo para profissionais do ramo automotivo que possam fazer todos reparos, consertos e melhorias possíveis e imagináveis, viabilizando dessa forma que o carro seja valorizado e possa ser vendido por um preço maior.

Isso inclui, por exemplo, troca de peças, retoque na pintura e lataria, polimento, higienização interna. Ainda nesse sentido, o consultor assegurará que carro passe por manutenções preventivas periodicamente.

Depois que todas as melhorias possíveis forem realizadas, o consultor poderá estabelecer um preço mais justo e melhor para o seu automóvel, podendo até mesmo vende-lo por um preço maior do que o cobrado em geral pelo mercado.

Além disso, um ótimo anúncio é crucial nessa empreitada. Aliás, ele pode ser a peça-chave que falta para finalmente vender o seu carro. Dado que atualmente a internet é uma ferramenta amplamente usada pelos compradores, elaborar um anúncio bem feito e impecável é uma das ações que ajudará a vender seu carro.

Por fim, a última etapa consiste em conhecer e receber as pessoas que estão interessadas em comprar o automóvel. Com toda a sua perícia, o consultor será plenamente capaz de averiguar a idoneidade do comprador e negociar a venda do veículo de forma eficiente e segura.

No caso de quem vai comprar um veículo, o consultor automotivo é quem fará a pesquisa dos veículos que melhor se enquadrem em seus desejos, necessidades e situação financeira. Ele ficará responsável por realizar todo o processo citado anteriormente, inclusive negociando o preço, para que ele esteja dentro o mesmo abaixo da tabela FIPE e a forma de pagamento. Quando essa fase estiver finalizada, aí sim ele recomendará a compra do veículo que foi aprovado, auxiliando na intermediação.

Agora você sabe como funciona uma consultoria automotiva, quais são as suas vantagens e entende a relevância dela para que a compra ou venda de um determinado veículo seja o mais segura e bem sucedida possível.