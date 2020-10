Guia da Liga dos Campeões: confira os favoritos de cada grupo

A competição de clubes mais aclamada do mundo estará de volta a partir de terça-feira (20). No dia 1º de outubro, em Genebra, Suíça, foram definidos os oito grupos da temporada 2020/21 e alguns confrontos já prometem um futebol de alto nível e muita emoção mesmo na fase de grupos.

Para te deixar por dentro dos participantes e dos confrontos mais interessantes da Liga dos Campeões, o CORREIO preparou uma análise completa de cada um dos grupos, que você confere a partir de agora.

O atual campeão Bayern de Munique, por exemplo, não terá vida fácil na estreia no grupo A: enfrenta o Atlético de Madrid, em casa, na quarta-feira (21). O sorteio da Uefa ainda colocou frente à frente os semifinalistas da última temporada PSG e RB Leipzig, componentes do grupo H. Esse grupo, aliás, pode ser apontado como o mais competitivo até então.

E sem falar no duelo Messi x Cristiano Ronaldo, que volta a acontecer após mais de dois anos, é a grande atração do grupo G.





Sané e Gnabry, dois pontas de muita habilidade no ataque do Bayern, atual campeão (Foto: FC Bayern/Divulgação)

Grupo A

O hexacampeão europeu Bayern de Munique ganhou uma ótima companhia para disputar a liderança, o Atlético de Madrid. Apesar disso, o time de Hansi Flick - eleito o melhor técnico da Europa em 2019/20 - recebeu bons reforços na janela de verão, o que deixou o ataque bávaro com um potencial ofensivo ainda maior.

O novo camisa 10 do Bayern é Leroy Sané, alemão que chegou do Manchester City por 45 milhões de euros e com certeza entrará na briga do time titular. Ao seu lado tem a companhia de um outro reforço conhecido pela torcida alemã: Douglas Costa. O ponta brasileiro não chega com status de titular, até porque a temporada de Gnabry foi de alto nível e o alemão já tem a confiança do técnico, mas será uma forte arma para mudar o panorama das partidas.

Somados a esses dois nomes, Robert Lewandowski completa aquilo que se pode chamar da ‘ponta flecha’. Em um time muito ofensivo, nada melhor que um centroavante como ele para colocar a bola pro gol e, quem sabe, ser mais uma vez o artilheiro da Champions e da Europa.

Alerta: esse texto carregado de ofensividade pode ser parado pelo time de Simeone, que tem no sangue um DNA mais defensivo e um jogo mais duro. O Atlético de Madrid foi cirúrgico na janela de transferências e agora conta com o uruguaio Luís Suárez no elenco.

Correndo por fora, duas equipes que tendem a disputar a vaga de terceiro colocado, que transfere ao todo oito times para a Liga Europa. O Red Bull Salzburg com certeza dará mais trabalho que o Lokomotiv Moscou, clube da Rússia. A franquia austríaca da Red Bull marcou 17 gols em apenas quatro jogos do (fraco) Campeonato Austríaco, número superior a de qualquer clube que disputa as quatro principais ligas europeias.

Favoritos: Bayern de Munique e Atlético de Madrid

Tabela

Red Bull Salzburg x Lokomotiv Moscou | 21/10 - 13h55

Bayern x Atlético de Madrid | 21/10 - 16h

Lokomotiv Moscou x Bayern | 27/10 - 14h55

Atlético de Madrid x Red Bull Salzburg | 27/10 - 17h

Lokomotiv Moscou x Atlético de Madrid | 3/11 - 14h55

Red Bull Salzburg x Bayern | 3/11 - 17h

Bayern x Red Bull Salzburg | 25/11 - 17h

Atlético de Madrid x Lokomotiv Moscou | 25/11 - 17h

Lokomotiv Moscou x Red Bull Salzburg | 1/12 - 14h55

Atlético de Madrid x Bayern | 1/12 - 17h

Bayern x Lokomotiv Moscou | 9/12 - 17h

Red Bull Salzburg x Atlético de Madrid | 9/12 - 17h





Grupo B

O segundo grupo da Liga dos Campeões já é um pouco mais competitivo que o primeiro. É óbvio que o favoritismo nesta fase vai para o Real Madrid. Dono de 13 títulos, O time de Zidane sabe e gosta de jogar uma Champions e, apesar de não ter feito nenhuma contratação na janela de transferências de verão - fato que não ocorria há 40 anos - deve superar Inter de Milão, Borussia Mönchengladbach e Shakhtar Donetsk.

A boa fase de Vinícius Junior e Rodrygo deve colocar a dupla brasileira em maior evidência no cenário europeu nesta temporada. A estreia dos galáticos é contra o Shakhtar também na quarta (21). O time da Ucrânia entra como azarão até então, apesar de ter uma bagagem interessante. Nas últimas 10 temporadas, esteve na Liga dos Campeões em nove e se classificou em três oportunidades para as oitavas de final. É mais um time que briga inicialmente pela vaga na segunda fase da Liga Europa.

Já Mönchengladbach pode endurecer o jogo para a Inter e tirar do time italiano a chance de um mata-mata continental. Mas os nerazzurri mantiveram Antonio Conte no comando do time e chegam embalados pelo vice-campeonato da Liga Europa no ano passado. Depois de seis anos sem ir para a Champions, a Inter conseguiu a vaga nas duas últimas temporadas e parou na fase de grupos. Se mantiver o embalo, deve finalmente conseguir passar.

Favoritos: Real Madrid e Inter de Milão

Tabela

Real Madrid x Shakhtar Donetsk | 21/10 - 13h55

Inter de Milão x Borussia Mönchengladbach | 21/10 - 16h

Shakhtar Donetsk x Inter de Milão | 27/10 - 14h55

Borussia Mönchengladbach x Real Madrid | 27/10 - 17h

Shakhtar Donetsk x Borussia Mönchengladbach | 3/11 - 14h55

Real Madrid x Inter de Milão | 3/11 - 17h

Borussia Mönchengladbach x Shakhtar Donetsk | 25/11 - 14h55

Inter de Milão x Real Madrid | 25/11 - 17h

Shakhtar Donetsk x Real Madrid | 1/12 - 14h55

Borussia Mönchengladbach x Inter de Milão 1/12 - 17h

Inter de Milão x Shakhtar Donetsk | 9/12 - 17h

Real Madrid x Borussia Mönchengladbach | 9/12 - 17h





Grupo C

Único representante de Portugal nesta edição, o Porto vai brigar para confirmar seu favoritismo como segundo melhor do grupo. A segunda colocação é o foco aqui porque a liderança deve ser mesmo do Manchester City.

E na briga pela segunda vaga, o time português tem a boa companhia do Olympiakos, time da Grécia, e do francês Olympique Marselha. Com pouco mais de 13 milhões de euros investidos na última janela, o Olympique estreia contra o Olympiakos e quem vencer este duelo já entra teoricamente em vantagem, já que o Porto enfrenta o favorito City.

O time de Guardiola, aliás, não tem nada a ver com essa briga da segunda colocação, mas precisa entrar na Liga dos Campeões pensando no título. Isso porque, na última temporada, a torcida viu a equipe ser eliminada pelo Lyon nas quartas cometendo erros absurdos de marcação e perdendo chances claras de gol. Em 2020/21 será uma prova de fogo para o Manchester City se firmar na prateleira de gigante da Europa e consagrar Guardiola como um dos maiores treinadores da história.

Favoritos: Manchester City e Olympique Marselha

Tabela

Manchester City x Porto | 21/10 - 16h

Olympiakos x Olympique Marselha | 21/10 - 16h

Porto x Olympiakos | 27/10 - 17h

Olympique Marselha x Manchester City | 27/10 - 17h

Manchester City x Olympiakos | 3/11 - 17h

Porto x Olympique Marselha | 3/11 - 17h

Olympiakos x Manchester City | 25/11 - 14h55

Olympique Marselha x Porto | 25/11 - 17h

Olympique Marselha x Olympiakos | 1/12 - 17h

Porto x Manchester City | 1/12 - 17h

Olympiakos x Porto | 9/12 - 17h

Manchester City Olympique Marselha | 9/12 - 17h





Sensações das últimas Champions, Atalanta e Ajax vão se enfrentar na fase de grupos desta temporada (Foto: Reprodução / Twitter)

Grupo D

Esse grupo pode ser considerado o “queridinho da Champions”. Liverpool, Ajax e Atalanta foram protagonistas da competição nos últimos anos e agradam muito quem aprecia um bom futebol. Em 2018/19, ano sagrado para a torcida de Anfield, o público dividiu a atenção entre o imparável clube inglês e jovem time holandês do Ajax. Dava gosto ver as duas equipes jogando.

No ano passado, foi a vez do Atalanta ganhar a torcida até de boa parte dos italianos, que com certeza preferiram torcer para "La Dea" ao invés da Juve de Cristiano Ronaldo. Dona de um ataque de quase 100 gols na Série A - e que já lidera a estatística nesta temporada - a Atalanta parou na semifinal diante do PSG e pode voltar a repetir o feito mágico em 2020/21.

Atrás do Liverpool, o time italiano é favorito para avançar, mas a tendência é protagonizar um duelo parelho contra o time do Ajax, que perdeu quase todas as peças importante daquele elenco de dois anos atrás (Van de Beek, Ziyech, De Ligt e De Jong). O jogo entre as duas equipes será na segunda rodada, dia 27 de outubro.

Ah, para fechar o grupo, tem estreante por aqui. O Midtjylland, da Dinamarca, está debutando na Champions e tem no seu elenco uma figura conhecida dos baianos: o centroavante Júnior Brumado, ex-Bahia, que se transferiu para o clube em 2019. Imagine um gol de Brumado em cima de Alisson?

Favoritos: Liverpool e Atalanta

Tabela

Ajax x Liverpool | 21/10 - 16h

Midtjylland x Atalanta | 21/10 - 16h

Atalanta x Ajax | 27/10 - 17h

Liverpool x Midtjylland | 27/10 - 17h

Midtjylland x Ajax | 3/11 - 17h

Atalanta x Liverpool | 3/11 - 17h

Ajax x Midtjylland | 25/11 - 17h

Liverpool x Atalanta | 25/11 - 17h

Liverpool x Ajax | 1/12 - 17h

Atalanta x Midtjylland | 1/12 - 17h

Ajax x Atalanta | 9/12 - 14h55

Midtjylland x Liverpool | 9/12 - 14h55





Grupo E

No 5º grupo da análise, a liderança começa em aberto para Chelsea e Sevilla. Apesar de ter sido o clube que mais gastou nessa última janela, com ótimos nomes como Kai Havertz, Ziyech, Timo Werner e Thiago Silva, o Chelsea não tem um bom desempenho recente quando se trata de Liga dos Campeões. Depois do título na temporada 2011/12, o time inglês não manteve regularidade em participar da competição e não tem conseguido passar das oitavas de final, etapa em que foram eliminados duas vezes pelo PSG (14/15 e 15/16), uma pelo Barcelona (17/18) e uma pelo Bayern (19/20).

Do outro lado, o Sevilla é um time mais copeiro. Os quatro títulos de Liga Europa em quatro finais são a prova disso, e os espanhóis vêm embalados justamente pela conquista no final de agosto em cima da Inter de Milão. Comandados por Julen Lopetegui, com certeza farão frente ao clube inglês treinado por Lampard.

Correndo por fora, Rennes, da França, e Krasnodar, da Rússia, completam o grupo. O time francês foi muito ativo na última janela e contratou bons reforços como o jovem ponta-direita Jérémy Doku. É um dos clubes candidatos à vaga na Liga Europa também.

Favoritos: Sevilla e Chelsea

Tabela

Chelsea x Sevilla | 20/10 - 16h

Rennes x Krasnodar | 20/10 - 16h

Krasnodar x Chelsea | 28/10 - 14h55

Sevilla x Rennes | 28/10 - 17h

Chelsea x Rennes | 4/11 - 17h

Sevilla x Krasnodar | 4/11 - 17h

Rennes x Chelsea | 24/11 - 14h55

Krasnodar x Sevilla | 24/11 - 14h55

Krasnodar x Rennes | 2/12 - 14h55

Sevilla x Chelsea | 2/12 - 17h

Rennes x Sevilla | 8/12 - 17h

Chelsea x Krasnodar | 8/12 - 17h





Grupo F

Se o atacante nourueguês Erling Haaland repetir os feitos da temporada anterior, o Borussia Dortmund terá facilidade em se classificar no grupo F. O jovem de apenas 20 anos foi o vice-artilheiro da competição com 10 gols (marcou mais que Messi e Cristiano Ronaldo, por exemplo). O time alemão foi parado nas oitavas de final na última temporada pelo PSG de Neymar, mas a vaga não ficou distante.

Eles provavelmente não terão tantas dificuldades em um grupo com Zenit, da Rússia, Lazio, da Itália, e Club Brugge, da Bélgica. A segunda vaga deve ficar entre italianos e russos. Os dois times mantêm um nível similar, e a prova entre eles será apenas na terceira rodada, no dia 4 de novembro. A arma da Lazio é, sem dúvida, o centroavante Ciro Immobile, artilheiro da Europa em 2019/20.

Favoritos: Borussia Dortmund e Lazio

Tabela

Zenit x Club Brugge | 20/10 - 13h55

Lazio x Borussia Dortmund | 20/10 - 16h

Club Brugge x Lazio | 28/10 - 17h

Borussia Dortmund x Zenit | 28/10 - 17h

Zenit x Lazio | 4/11 - 14h55

Club Brugge x Borussia Dortmund | 4/11 - 17h

Lazio x Zenit | 24/11 - 17h

Borussia Dortmund x Club Brugge | 24/11 - 17h

Borussia Dortmund x Lazio | 2/12 - 17h

Club Brugge x Zenit | 2/12 - 17h

Lazio x Club Brugge | 8/12 - 14h55

Zenit x Borussia Dortmund | 8/12 - 14h55





Messi e Cristiano Ronaldo já se enfrentaram 35 vezes na história. São 16 vitórias do argentino, 9 do português e 10 empates (Foto: Diário AS)

Grupo G

Aqui está o confronto mais esperado da fase de grupos da Liga dos Campeões. Depois de um bom tempo separados, Messi e Cristiano Ronaldo voltam a se enfrentar dentro de campo. Desde que foi para a Juventus, o português e o argentino não se encontraram e agora devem protagonizar (se tudo der certo) dois grandes jogos pelo grupo G. A primeira partida entre os dois será na segunda rodada, dia 28 de outubro.

E quando se fala de grupo, elenco, o momento dos dois clubes é parecido. Nenhum deles vive seu auge - longe disso - e ambos passam por dificuldades financeiras, intensificadas pela pandemia. A Juventus teve um prejuízo de 89 milhões de euros, de acordo com seu balanço financeiro. Do lado catalão, esse valor sobe para 97 milhões de prejuízo.

Bom, mas o que gostamos mesmo é da disputa dentro de campo. E a superioridade de um ou outro vai depender da inspiração de seus craques no dia das partidas. A Juve tem uma leve superioridade com seu elenco, mas Lionel Messi pode resolver qualquer coisa. O mesmo serve pra Cristiano, que não é o maior artilheiro (com folga) dessa competição à toa.

A título de curiosidade, quando se enfrentaram na Liga dos Campeões, Messi leva vantagem. Nos cinco confrontos entre Real Madrid e Barcelona que os dois estiveram em campo, o argentino venceu duas partidas e marcou três gols, enquanto CR7 venceu um jogo e marcou apenas um gol. Os outros dois confrontos foram empates.

Para fechar o grupo e sem tanto destaque, Dínamo Kiev, da Ucrânia, e Ferencváros, da Hungria, já podem comemorar só por terem chegado à fase de grupos, mas é claro que vão tentar atrapalhar. Afinal, quem não gostaria de vencer uma partida contra dois gigantes da Europa?

Favoritos: Barcelona e Juventus

Tabela

Dínamo Kiev x Juventus | 20/10 - 13h55

Barcelona x Ferencváros | 20/10 - 16h

Ferencváros x Dínamo Kiev | 28/10 - 17h

Juventus x Barcelona | 28/10 - 17h

Barcelona x Dínamo Kiev | 4/11 - 17h

Ferencváros x Juventus | 4/11 - 17h

Dínamo Kiev x Barcelona | 24/11 - 17h

Juventus x Ferencváros | 24/11 - 17h

Juventus x Dínamo Kiev | 2/12 - 17h

Ferencváros x Barcelona | 2/12 - 17h

Dínamo Kiev x Ferencváros | 8/12 - 17h

Barcelona x Juventus | 8/12 - 17h





Grupo H

O "grupo da morte". Essa nomenclatura define o grupo mais complicado de uma competição, onde há um choque de, pelo menos, três equipes com potencial de se classificar. E é nesse contexto que PSG, Red Bull Leipzig e Manchester United brigam por duas vagas nas oitavas de final da Champions.

Vice-campeão na última edição, o time liderado por Neymar entra com mais moral nessa disputa. Apesar de não ter se reforçado com nomes importantes, a equipe de Thomas Tuchel encontrou seu jeito de jogar e, principalmente, de dar espaço para Neymar e Mbappé serem decisivos.

A estreia dos franceses contra o United pode ser mais uma prova de que o elenco está mais maduro e que a camisa do PSG, finalmente, começa a pesar nesse cabo de guerra contra outros times grandes da Europa. E se depender do desempenho do Manchester United, a vaga para as oitavas passará longe da Inglaterra. Apesar do reforço de Cavani e Van de Beek, por exemplo, os "Diabos Vermelhos" teoricamente ficam em terceiro nessa lista de classificação.

A segunda vaga, a priori, deve ficar com o Leipzig. Não só pelo bom desempenho na Alemanha, onde já consegue bater de frente com Bayern e Borussia Dortmund, mas também pela ótima Liga dos Campeões da temporada passada, quando carimbou a vaga para a concentração em Portugal ao eliminar o Atlético de Madrid. O elenco jovem, geralmente motivado a mostrar serviço e alcançar outro nível do futebol europeu - a exemplo de Timo Werner, que foi pro Chelsea - também é um ponto positivo do clube-empresa. O reencontro com o PSG será pela terceira rodada, em 24 de novembro.

Correndo por fora na chave está o Istanbul Basaksehir, atual campeão turco. Fundado em 2014, disputa a Champions pela primeira vez. Trata-se de um clube jovem, sem torcida e considerado na Turquia como o time do presidente Recep Tayyip Erdogan por ter uma ligação indireta com o governo.

Favoritos: PSG e Red Bull Leipzig

Tabela

PSG x Manchester United | 20/10 - 16h

RB Leipzig x Basaksehir | 20/10 - 16h

Basaksehir x PSG | 28/10 - 14h55

Manchester United x RB Leipzig | 28/10 - 17h

Basaksehir x Manchester United | 4/11 - 14h55

RB Leipzig x PSG | 4/11 - 17h

PSG x RB Leipzig | 24/11 - 17h

Manchester United x Basaksehir | 24/11 - 17h

Basaksehir x RB Leipzig | 2/12 - 14h55

Manchester United x PSG | 2/12 - 17h

PSG x Basaksehir | 8/12 - 17h

RB Leipzig x Manchester United | 8/12 - 17h





*Sob orientação do editor Herbem Gramacho