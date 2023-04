Guia da Série A: Bahia quer subir de patamar em retorno à elite

Chegou a hora do maior torneio de futebol do país. Após longos cinco meses de espera - e com uma Copa do Mundo neste período -, a Série A do Campeonato Brasileiro está de volta neste sábado (15), dando o pontapé inicial na edição 2023. A promessa é de disputas intensas em todas as partes da tabela - seja pelo título, vaga na Libertadores ou para não cair para a Segundona.

Um dos destaques é a volta de quatro equipes tradicionais, que estavam na Série B e conquistaram o acesso à elite ao fim de 2022. Entre eles, está o Bahia, que subiu ao lado de Cruzeiro, Grêmio e Vasco.

Essa, inclusive, será a primeira participação do Esquadrão no Brasileirão após a venda de 90% da SAF ao Grupo City. Agora em nova era e com investimento milionário, a expectativa é de fazer uma campanha segura - terminar entre os 10 primeiros colocados seria inédito para o clube no formato dos pontos corridos. A estreia do tricolor será neste sábado (15), às 18h30, contra o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

A abertura da Série A será um pouco mais cedo, às 16h, com duas partidas. Atual campeão, o Palmeiras recebe o Cuiabá no Allianz Parque, enquanto o América-MG mede forças com o Fluminense no Independência. Outros quatro jogos movimentam a rodada no mesmo dia: Botafogo x São Paulo, Athletico-PR x Goiás, Fortaleza x Internacional, às 18h30; e Atlético-MG x Vasco, às 21h.

Os três jogos restantes acontecerão no domingo (16): Flamengo x Coritiba, Corinthians x Cruzeiro, ambos às 16h, e Grêmio x Santos, às 18h30.

Nas últimas cinco edições do Brasileirão, três times vêm revezando o título e, mais uma vez, despontam como favoritos na briga pelo troféu: Palmeiras (campeão em 2018 e 2022), Flamengo (2019 e 2020) e Atlético-MG (2021). Terceiro colocado no ano passado, o Fluminense também chega embalado e tem tudo para aparecer nessa disputa.

Quais são as novidades do Brasileirão 2023?

Parada na Data Fifa

Pela primeira vez na história, o Brasileirão será paralisado durante os períodos de Data Fifa, e os jogos não serão realizados durante as partidas da Seleção Brasileira. Além disso, os times que tiverem jogadores convocados terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim do período e seus compromissos no Brasileirão. Esse era um pedido antigo dos clubes, atendido pelo presidente da CBF, o baiano Ednaldo Rodrigues.

Aumento no limite de estrangeiros

Até o ano passado, cada clube podia inscrever até cinco atletas estrangeiros por jogo - entre titulares e reservas. O limite aumentou e, a partir de agora, estão liberados até sete jogadores de fora do país.

Mudanças no VAR

O VAR terá alterações no Campeonato Brasileiro. Em lances de impedimento, uma linha azul será utilizada para o atacante, enquanto uma vermelha será para o defensor. Caso haja sobreposição das linhas, a equipe que estiver no ataque será beneficiada. Assim, o lance e eventual gol serão validados pelo VAR. Essa nova regra beneficia o ataque.

O aumento dos acréscimos, que foi implementado na Copa do Mundo do Catar, também será visto na Série A. Assim, o tempo gasto em comemorações de gols, marcação de pênalti e paralisações em geral serão acrescidos pelos árbitros.

A postura do juiz de campo também será alterada sempre que precisar checar o lance no VAR. Após tomar a decisão, o árbitro terá que comentar, em breves palavras, a decisão técnica e disciplinar tomada - ou seja, se foi cartão ou não, se foi pênalti ou não. Esses lances serão comunicados nos telões dos estádios.

O árbitro, caso se sinta pressionado por algum jogador, deverá adverti-lo com cartão amarelo. O mesmo vale para os profissionais que estiverem na área técnica.

Onde assistir aos jogos do Brasileirão 2023?

As partidas serão transmitidas na Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view e streaming). A exceção fica por conta dos jogos do Athletico-PR em casa, que serão exibidos pelo canal oficial do Furacão.

Os participantes:

América-MG

Posição no último Brasileirão : 10º colocado

: 10º colocado Técnico: Vagner Mancini

Vagner Mancini Artilheiro em 2023: Wellington Paulista, com 6 gols em 11 jogos (média de 0,55 gol marcado por jogo)

Wellington Paulista, com 6 gols em 11 jogos (média de 0,55 gol marcado por jogo) Aproveitamento na temporada: 71%. Foram 16 jogos disputados até aqui, com 10 triunfos, quatro empates e duas derrotas

71%. Foram 16 jogos disputados até aqui, com 10 triunfos, quatro empates e duas derrotas Ataque: 29 gols marcados - média de 1,81 por jogo

29 gols marcados - média de 1,81 por jogo Defesa: 15 gols sofridos - média de 0,94 por jogo

O América-MG chega muito bem à Série A, apesar do vice no Mineiro. Passou pelo Cruzeiro na semifinal do estadual e está na terceira fase da Copa do Brasil. Inclusive, venceu o jogo de ida no mata-mata nacional, sobre o Nova Iguaçu fora de casa. Além disso, o Coelho estreou com o pé direito na Sul-Americana, goleando o tradicional Peñarol por 4x1.

O técnico Vagner Mancini segue no comando do elenco, que tem como destaques o goleiro Cavichioli, o meia argentino Benítez e o atacante Aloísio. Na lateral-direita, o time vai perder Arthur, que foi negociado com o Bayer Leverkusen e só fica até o meio da ano. Por outro lado, o experiente Nino Paraíba é uma das opções para a posição.

Wellington Paulista é o artilheiro do América-MG

(Foto: Mourão Panda/América-MG)

Athletico-PR

Posição no último Brasileirão : 6º colocado

: 6º colocado Técnico: Paulo Turra

Paulo Turra Artilheiro em 2023: Pablo, com 9 gols em 18 jogos (média de 0,5 gol marcado por jogo)

Pablo, com 9 gols em 18 jogos (média de 0,5 gol marcado por jogo) Aproveitamento na temporada: 84%. Foram 19 jogos disputados até aqui, com 15 triunfos, três empates e uma derrota

84%. Foram 19 jogos disputados até aqui, com 15 triunfos, três empates e uma derrota Ataque: 39 gols marcados - média de 2,05 por jogo

39 gols marcados - média de 2,05 por jogo Defesa: 10 gols sofridos - média de 0,53 por jogo

Assistente no ano passado, Paulo Turra assumiu efetivamente o Athletico-PR com a aposentadoria de Felipão, e tem demonstrado bons números. Foi campeão paranaense e chegou a acumular 18 jogos de invencibilidade no ano, com 15 vitórias e três empates - um deles na Libertadores, com Alianza Lima. A marca só caiu na última quarta-feira (12), quando o Furação perdeu para o CRB na ida da terceira fase da Copa do Brasil. Ainda assim, é o time que chega com o melhor aproveitamento entre os 20 participantes da Série A (empatado com o Grêmio): 84%.

O elenco de 2023 é praticamente o mesmo do ano passado, com nomes como o zagueiro Thiago Heleno, o volante Fernandinho e os atacantes Vitor Roque e Pablo. Até aqui, os reforços foram pontuais e estão no banco de reservas. Entre eles, Willian Bigode.

Paulo Turra assumiu o Athletico-PR após a aposentadoria de Felipão como técnico

(Foto: José Tramontin/Athletico-PR)

Atlético-MG

Posição no último Brasileirão : 7º colocado

: 7º colocado Técnico: Eduardo Coudet

Eduardo Coudet Artilheiro em 2023: Hulk, com 14 gols em 15 jogos (média de 0,93 gol marcado por jogo)

Hulk, com 14 gols em 15 jogos (média de 0,93 gol marcado por jogo) Aproveitamento na temporada: 74%. Foram 18 jogos disputados até aqui, com 12 triunfos, quatro empates e duas derrotas

74%. Foram 18 jogos disputados até aqui, com 12 triunfos, quatro empates e duas derrotas Ataque: 30 gols marcados - média de 1,67 por jogo

30 gols marcados - média de 1,67 por jogo Defesa: 13 gols sofridos - média de 0,72 por jogo

O Atlético-MG ficou abaixo do esperado no Brasileirão do ano passado, quando terminou apenas na 7ª. Para 2023, é visto como um dos favoritos ao título, e inicia sua caminhada embalado com o quarto título mineiro seguido. Mas terá que superar a crise nos bastidores. Depois de estrear com derrota para o Libertad na fase de grupos da Libertadores, o técnico Eduardo Coudet detonou a diretoria do clube em entrevista polêmica. Apesar de cogitar deixar o cargo, ele foi mantido.

Antes, o Galo já havia passado por Carabobo, da Venezuela, e Milionários, da Colômbia, nas fases prévias da competição continental. Já na estreia na Copa do Brasil - em um jogo para 'fazer as pazes' com Coudet -, o Atlético-MG bateu de virada o Brasil de Pelotas, pela terceira fase.

No elenco, há novidades como Paulinho, que veio do Bayer Leverkusen, e o meia-atacante Hyoran. O grande destaque segue sendo Hulk, artilheiro do time com 14 gols marcados em 15 jogos disputados.

Hulk é o principal jogador do Atlético-MG

(Foto: Pedro Souza/ Atlético-MG)

Bahia (⬆️)

Posição no último Brasileirão : 3º colocado da Série B

: 3º colocado da Série B Técnico: Renato Paiva

Renato Paiva Artilheiro em 2023: Everaldo, com 9 gols em 22 jogos (média de 0,41 gol marcado por jogo)

Everaldo, com 9 gols em 22 jogos (média de 0,41 gol marcado por jogo) Aproveitamento na temporada: 64%. Foram 24 jogos disputados até aqui, com 14 triunfos, quatro empates e seis derrotas

64%. Foram 24 jogos disputados até aqui, com 14 triunfos, quatro empates e seis derrotas Ataque: 36 gols marcados - média de 1,5 por jogo

36 gols marcados - média de 1,5 por jogo Defesa: 29 gols sofridos - média de 1,21 por jogo

A temporada tem sido uma montanha-russa para o Bahia. Por um lado, o tricolor faturou o título do Campeonato Baiano, encerrando um jejum de três anos sem levantar a taça. Por outro, foi eliminado da Copa do Nordeste na fase de grupos, sofrendo goleadas nos principais testes até aqui (3x0 para o Fortaleza, em casa, e 6x0 para o Sport, fora).

Já na Copa do Brasil, o Esquadrão chegou à terceira fase sem sustos, depois de passar por Jacuipense (4x1) e Camboriú (1x0). No jogo de ida, venceu o Volta Redonda por 2x1, fora de casa, e ficou perto das oitavas de final.

Neste retorno à Série A, o Esquadrão quer fazer uma campanha segura e, quem sabe, voltar também à Libertadores. Passando por reformulação desde o início da era City, a equipe treinada pelo português Renato Paiva ganhou reforços como o experiente meia Thaciano, o zagueiro Vitor Hugo e os atacantes Ademir e Biel.

Everaldo em jogo do Bahia na Arena Fonte Nova

(Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Botafogo

Posição no último Brasileirão : 11º colocado

: 11º colocado Técnico: Luís Castro

Luís Castro Artilheiro em 2023: Tiquinho Soares, com 8 gols em 14 jogos (média de 0,57 gol marcado por jogo)

Tiquinho Soares, com 8 gols em 14 jogos (média de 0,57 gol marcado por jogo) Aproveitamento na temporada: 65%. Foram 19 jogos disputados até aqui, com 11 triunfos, quatro empates e quatro derrotas

65%. Foram 19 jogos disputados até aqui, com 11 triunfos, quatro empates e quatro derrotas Ataque: 35 gols marcados - média de 1,84 por jogo

35 gols marcados - média de 1,84 por jogo Defesa: 14 gols sofridos - média de 0,74 por jogo

O Botafogo faz uma temporada abaixo do esperado até aqui, sendo eliminado do Campeonato Carioca antes mesmo da semifinal. Apesar da má campanha na Taça Guanabara, o título simbólico da Taça Rio deu um alento - assim como um lugar na Copa do Brasil em 2024. Aliás, na edição atual do mata-mata nacional, o Glorioso sofreu para avançar da primeira fase, e só marcou o gol de empate com o Sergipe no último minuto. Na sequência, se recuperou: goleou o Brasiliense por 7x1 e venceu o Ypiranga-RS, na ida da terceira fase.

Sob o comando de Luís Castro, o alvinegro tem como maiores destaques: o centroavante Tiquinho Soares, artilheiro da temporada, o zagueiro Victor Cuesta e o meia Eduardo.

O meia Eduardo é um dos principais jogadores do Botafogo

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Red Bull Bragantino

Posição no último Brasileirão : 14º colocado

: 14º colocado Técnico: Pedro Caixinha

Pedro Caixinha Artilheiro em 2023: Alerrandro, com 7 gols em 16 jogos (média de 0,44 gol marcado por jogo)

Alerrandro, com 7 gols em 16 jogos (média de 0,44 gol marcado por jogo) Aproveitamento na temporada: 55%. Foram 17 jogos disputados até aqui, com 8 triunfos, quatro empates e cinco derrotas

55%. Foram 17 jogos disputados até aqui, com 8 triunfos, quatro empates e cinco derrotas Ataque: 24 gols marcados - média de 1,41 por jogo

24 gols marcados - média de 1,41 por jogo Defesa: 16 gols sofridos - média de 0,94 por jogo

Primeiro rival do Bahia na Série A 2023, o Red Bull Bragantino também tem feito uma temporada de altos e baixos. No Paulistão, chegou até as semifinais, mas foi derrotado pelo Água Santa nos pênaltis. Na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Ypiranga-RS na segunda fase, após passar pelo Bahia de Feira com empate. Já na Sul-Americana, disputou um duelo até aqui, e ganhou com superioridade: 4x1 sobre o Tacuary, no Paraguai.

Alguns dos principais nomes do elenco são o artilheiro Alerrandro e o zagueiro Léo Ortiz (que está lesionado e deve voltar no segundo semestre). Entre os reforços na temporada, está Eduardo Sasha, que estava no Atlético-MG, e o lateral Juninho Capixaba, ex-Fortaleza e Bahia. Por outro lado, o elenco perdeu uma das principais estrelas: o atacante Artur, que retornou ao Palmeiras.

Eduardo Sasha em treino do Red Bull Bragantino

(Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Corinthians

Posição no último Brasileirão : 4º colocado

: 4º colocado Técnico: Fernando Lázaro

Fernando Lázaro Artilheiro em 2023: Róger Guedes, com 10 gols em 15 jogos (média de 0,67 gol marcado por jogo)

Róger Guedes, com 10 gols em 15 jogos (média de 0,67 gol marcado por jogo) Aproveitamento na temporada: 58%. Foram 15 jogos disputados até aqui, com sete triunfos, cinco empates e três derrotas

58%. Foram 15 jogos disputados até aqui, com sete triunfos, cinco empates e três derrotas Ataque: 23 gols marcados - média de 1,53 por jogo

23 gols marcados - média de 1,53 por jogo Defesa: 13 gols sofridos - média de 0,87 por jogo

O Corinthians chega ao Brasileirão sob dúvidas. Foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista pelo Ituano e perdeu a partida de ida da Copa do Brasil para o Remo. Agora, vê na Série A a maior esperança de conquistar um título na temporada. No comando, está o estreante Fernando Lázaro, que, mesmo com a vitória sobre o Liverpool, do Uruguai, na Libertadores, vem sendo visto sob desconfiança de parte da torcida.

A principal esperança do elenco está na dupla de ataque, formada por Róger Guedes e Yuri Alberto. No meio-campo, Renato Augusto se recupera de lesão no joelho direito e só deve voltar aos gramados em junho.

Róger Guedes marcou 10 gols em 15 jogos pelo Corinthians na temporada

(Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Coritiba

Posição no último Brasileirão : 15º colocado

: 15º colocado Técnico: António Oliveira

António Oliveira Artilheiro em 2023: Alef Manga, com 9 gols em 14 jogos (média de 0,64 gol marcado por jogo)

Alef Manga, com 9 gols em 14 jogos (média de 0,64 gol marcado por jogo) Aproveitamento na temporada: 58%. Foram 16 jogos disputados até aqui, com sete triunfos, sete empates e duas derrotas

58%. Foram 16 jogos disputados até aqui, com sete triunfos, sete empates e duas derrotas Ataque: 21 gols marcados - média de 1,31 por jogo

21 gols marcados - média de 1,31 por jogo Defesa: 14 gols sofridos - média de 0,88 por jogo

O Coritiba até começou o Paranaense bem, mas teve queda de desempenho na reta final da primeira fase e foi eliminado nas quartas, pelo Cascavel. Por outro lado, a Copa do Brasil segue no calendário do clube, depois de se classificar nos pênaltis sobre o Criciúma na segunda fase. Na partida de ida da terceira etapa, empate com o Sport em 3x3 - e mais cobrança da torcida ao técnico António Oliveira.

O elenco teve a manutenção de Alef Manga, artilheiro da equipe na temporada, e ganhou peças como os zagueiros Kuscevic e Bruno Viana e o veterano atacante Robson, que retorna após passagem pelo Fortaleza.

Alef Manga permaneceu no Coritiba para a temporada 2023

(Foto: Rafael Ianoski/Coritiba)

Cruzeiro (⬆️)

Posição no último Brasileirão : campeão da Série B

: campeão da Série B Técnico: Pepa

Pepa Artilheiro em 2023: Bruno Rodrigues, com 4 gols em 11 jogos (média de 0,36 gol marcado por jogo)

Bruno Rodrigues, com 4 gols em 11 jogos (média de 0,36 gol marcado por jogo) Aproveitamento na temporada: 36%. Foram 11 jogos disputados até aqui, com três triunfos, três empates e cinco derrotas

36%. Foram 11 jogos disputados até aqui, com três triunfos, três empates e cinco derrotas Ataque: 12 gols marcados - média de 1,09 por jogo

12 gols marcados - média de 1,09 por jogo Defesa: 12 gols sofridos - média de 1,09 por jogo

A temporada do Cruzeiro não é nada animadora. Após o título da Série B no ano passado, o time foi reformulado, mas ainda não engrenou. Parou no Mineiro na semifinal, eliminado pelo América-MG, e estreou na terceira fase da Copa do Brasil com derrota para o Náutico. Os números colocam a Raposa com o pior aproveitamento entre os 20 clubes da primeira divisão (36%), assim como a pior média de gols marcados (1,09 por jogo).

Pezzolano pediu demissão, e o português Pepa assumiu o comando do elenco para ter sua primeira experiência no Brasil, a menos de um mês da Série A. Recentemente, o time recebeu Henrique Dourado, que ainda precisa ser oficializado. Outro reforço para 2023 é conhecidíssimo da torcida do Bahia: o atacante Gilberto. Bruno Rodrigues é o artilheiro no ano, com quatro gols marcados.

Ídolo do Bahia, Gilberto é um dos reforços do Cruzeiro

(Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cuiabá

Posição no último Brasileirão : 16º colocado

: 16º colocado Técnico: Ivo Vieira

Ivo Vieira Artilheiro em 2023: Isidro Pitta, com 7 gols em 17 jogos (média de 0,41 gol marcado por jogo)

Isidro Pitta, com 7 gols em 17 jogos (média de 0,41 gol marcado por jogo) Aproveitamento na temporada: 82%. Foram 19 jogos disputados até aqui, com 15 triunfos, dois empates e duas derrotas

82%. Foram 19 jogos disputados até aqui, com 15 triunfos, dois empates e duas derrotas Ataque: 44 gols marcados - média de 2,32 por jogo

44 gols marcados - média de 2,32 por jogo Defesa: 11 gols sofridos - média de 0,58 por jogo

O Cuiabá fez um Campeonato Mato-Grossense incrível. Campeão invicto, conquistou seu 12º título estadual com 12 vitórias e um empate, um aproveitamento de 94,8%. É o melhor rendimento já registrado por um clube na competição. Mas, nos outros campeonatos, o Dourado não teve um desempenho tão bom. Foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, pelo São Raimundo-RR, e caiu na semifinal da Copa Verde, para o Goiás.

No elenco, as principais referências são o goleiro Walter e o atacante Deyverson. Entre os reforços para a temporada, destaque para dois estrangeiros: o meia uruguaio Ceppelini e o atacante paraguaio Isidro Pitta, que é o artilheiro da equipe no ano.

Ivo Vieira, técnico do Cuiabá

(Foto: AssCom Dourado/Divulgação)

Flamengo

Posição no último Brasileirão : 5º colocado

: 5º colocado Técnico: Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli Artilheiro em 2023: Pedro, com 14 gols em 16 jogos (média de 0,88 gol marcado por jogo)

Pedro, com 14 gols em 16 jogos (média de 0,88 gol marcado por jogo) Aproveitamento na temporada: 58%. Foram 22 jogos disputados até aqui, com 12 triunfos, dois empates e oito derrotas

58%. Foram 22 jogos disputados até aqui, com 12 triunfos, dois empates e oito derrotas Ataque: 39 gols marcados - média de 1,77 por jogo

39 gols marcados - média de 1,77 por jogo Defesa: 27 gols sofridos - média de 1,23 por jogo

O Flamengo começará sua caminhada no Brasileirão com o argentino Jorge Sampaoli como técnico e com um início de ano decepcionante. Perdeu três títulos (Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Carioca), caiu nas semifinais do Mundial, foi derrotado pelo Aucas na estreia pela Libertadores e ainda sofreu 2x0 do Maringá na Copa do Brasil. A série de resultados ruins culminou na demissão do português Vítor Pereira.

Ainda assim, o rubro-negro segue como um dos favoritos ao título por seu elenco poderoso, com estrelas como Arrascaeta e Pedro. Mesmo em fase ruim, Gabigol ainda pode ser decisivo. O Fla pouco se reforçou para 2023, com o retorno de Gerson e o pré-contrato com o goleiro Agustín Rossi, que só chega no segundo semestre.

Pedro tem 14 gols pelo Flamengo no ano

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Fluminense

Posição no último Brasileirão : 3º colocado

: 3º colocado Técnico: Fernando Diniz

Fernando Diniz Artilheiro em 2023: Germán Cano, com 18 gols em 15 jogos (média de 1,2 gol marcado por jogo)

Germán Cano, com 18 gols em 15 jogos (média de 1,2 gol marcado por jogo) Aproveitamento na temporada: 73%. Foram 17 jogos disputados até aqui, com 12 triunfos, um empate e quatro derrotas

73%. Foram 17 jogos disputados até aqui, com 12 triunfos, um empate e quatro derrotas Ataque: 38 gols marcados - média de 2,24 por jogo

38 gols marcados - média de 2,24 por jogo Defesa: 10 gols sofridos - média de 0,59 por jogo

O Fluminense tem tudo para brigar pelo título do Brasileirão em 2023. Campeão carioca, chega em alta após superar o rival Flamengo com goleada na decisão do estadual. Na Libertadores, estreou bem com vitória sobre o Sporting Cristal, no Peru. E, no meio da semana, bateu com tranquilidade o Paysandu, por 3x0, na ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Terceiro colocado na Série A do ano passado, o Flu manteve o técnico Fernando Diniz e a base da equipe para 2023. Incluindo o goleador Germán Cano, que já tem 18 gols na temporada, e o colombiano Arias. Entre as contratações, o grande destaque é o lateral Marcelo, multicampeão no Real Madrid.

Marcelo é a principal contratação do Fluminense para 2023

(Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Fortaleza

Posição no último Brasileirão : 8º colocado

: 8º colocado Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Juan Pablo Vojvoda Artilheiro em 2023: Lucero, com 12 gols em 20 jogos (média de 0,6 gol marcado por jogo)

Lucero, com 12 gols em 20 jogos (média de 0,6 gol marcado por jogo) Aproveitamento na temporada: 68%. Foram 25 jogos disputados até aqui, com 16 triunfos, três empates e seis derrotas

68%. Foram 25 jogos disputados até aqui, com 16 triunfos, três empates e seis derrotas Ataque: 57 gols marcados - média de 2,28 por jogo

57 gols marcados - média de 2,28 por jogo Defesa: 20 gols sofridos - média de 0,8 por jogo

O Fortaleza chega ao Brasileirão embalado. Conquistou o penta do Campeonato Cearense, feito inédito para o clube, e ainda por cima sobre o maior rival, o Ceará. Nesta semana, estreou na Copa do Brasil e atropelou o Águia de Marabá: 6x1. O Leão do Pici também voltou a jogar a Libertadores em 2023, mas parou na terceira etapa - a última antes da fase de grupos - eliminado pelo Cerro Porteño. Assim, foi para a Sul-Americana e mostrou autoridade: 4x0 sobre o Palestino, do Chile. Na Copa do Nordeste, alcançou a semifinal, mas caiu para o Vovô.

O clube manteve boa parte do elenco da temporada passada, ao mesmo tempo em que buscou reforços em todas as posições. Os grandes destaques até aqui tem sido o recém-chegado Juan Martín Lucero e Thiago Galhardo. Enquanto o centroavante argentino é o artilheiro do time, com 12 gols e seis assistências, o meia-atacante chega perto: são 11 gols e três assistências.

Argentino Lucero é o artilheiro do Fortaleza

(Foto: Mateus Lotif/FEC)

Goiás

Posição no último Brasileirão : 13º colocado

: 13º colocado Técnico: Emerson Ávila (interino)

Emerson Ávila (interino) Artilheiro em 2023: Nicolas, com 8 gols em 22 jogos (média de 0,36 gol marcado por jogo)

Nicolas, com 8 gols em 22 jogos (média de 0,36 gol marcado por jogo) Aproveitamento na temporada: 72%. Foram 25 jogos disputados até aqui, com 16 triunfos, seis empates e três derrotas

72%. Foram 25 jogos disputados até aqui, com 16 triunfos, seis empates e três derrotas Ataque: 44 gols marcados - média de 1,76 por jogo

44 gols marcados - média de 1,76 por jogo Defesa: 16 gols sofridos - média de 0,64 por jogo

O Goiás tem uma missão clara na Série A: permanecer mais um ano na primeira divisão. A temporada vem sido turbulenta, incluindo demissão do técnico Guto Ferreira no início da semana, após perder a final do Goiano nos pênaltis para o Atlético-GO. Na Copa do Brasil, também caiu nas penalidades para o Águia de Marabá. Por outro lado, o time está na decisão da Copa Verde, e enfrenta o Paysandu. Já na Sul-Americana, estreou com empate diante do Independiente Santa Fé.

O goleiro Tadeu e o atacante Nicolas são alguns dos destaques da equipe, que está sendo comandada interinamente pelo auxiliar Emerson Ávila. Outro nome conhecido é o veterano Apodi, ex-Vitória, que renovou até o fim da temporada.

O goleiro Tadeu é destaque do Goiás

(Foto: Rosiron Rodrigues/Goiás EC)

Grêmio (⬆️)

Posição no último Brasileirão : vice-campeão da Série B

: vice-campeão da Série B Técnico: Renato Gaúcho

Renato Gaúcho Artilheiro em 2023: Luis Suárez, com 11 gols em 15 jogos (média de 0,73 gol marcado por jogo)

Luis Suárez, com 11 gols em 15 jogos (média de 0,73 gol marcado por jogo) Aproveitamento na temporada: 84%. Foram 19 jogos disputados até aqui, com 15 triunfos, três empates e uma derrota

84%. Foram 19 jogos disputados até aqui, com 15 triunfos, três empates e uma derrota Ataque: 38 gols marcados - média de 2 por jogo

38 gols marcados - média de 2 por jogo Defesa: 10 gols sofridos - média de 0,53 por jogo

O Grêmio retorna à Série A em um ano praticamente perfeito. Depois de vencer a Recopa Gaúcha, conquistou o campeonato estadual pela sexta vez seguida e chegou sem qualquer dificuldade à terceira fase da Copa do Brasil (e venceu a ida, sobre o ABC). Ainda tem o melhor aproveitamento entre os 20 times do Brasileirão (empatado com o Athletico-PR): 84%, com 15 triunfos, três empates e uma única derrota.

De volta ao comando do Imortal, o técnico Renato Gaúcho tem um bom elenco à disposição. O principal nome é o atacante uruguaio Luis Suárez, que faz o torcedor tricolor ficar confiante para o Brasileirão. Outro grande jogador é Cristaldo, um dos cérebro da equipe. O argentino é o garçom do Grêmio, com sete assistências, além de três gols na temporada.

Suárez é a grande contratação do Grêmio em 2023

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Internacional

Posição no último Brasileirão : vice-campeão

: vice-campeão Técnico: Mano Menezes

Mano Menezes Artilheiro em 2023: Pedro Henrique, com 8 gols em 14 jogos (média de 0,57 gol marcado por jogo)

Pedro Henrique, com 8 gols em 14 jogos (média de 0,57 gol marcado por jogo) Aproveitamento na temporada: 62%. Foram 15 jogos disputados até aqui, com sete triunfos, sete empates e uma derrota

62%. Foram 15 jogos disputados até aqui, com sete triunfos, sete empates e uma derrota Ataque: 27 gols marcados - média de 1,8 por jogo

27 gols marcados - média de 1,8 por jogo Defesa: 12 gols sofridos - média de 0,8 por jogo

Vice-campeão do Brasileirão no ano passado, o Internacional ainda não conseguiu deslanchar na atual temporada. Parou nas semifinais do Gauchão, eliminado pelo Caxias, e iniciou a Libertadores com empate fora de casa, com o Independiente Medelín. Pela terceira fase da Copa do Brasil, ganhou do CSA de virada, mas com atuação abaixo das expectativas. Apesar de só ter uma derrota em 2023, o time de Mano Menezes segue longe de encantar o torcedor.

O capitão Alan Patrick vem sendo a principal esperança do Colorado. Marcou seis vezes nas últimas seis partidas e, com um total de sete gols, encostou no artilheiro Pedro Henrique (com 8).

Alan Patrick é um dos destaques do Internacional

(Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Palmeiras

Posição no último Brasileirão : campeão

: campeão Técnico: Abel Ferreira

Abel Ferreira Artilheiros em 2023: são dois, com seis gols cada: Rony, em 15 jogos (média de 0,4 gol marcado por jogo) e Gabriel Menino, em 18 jogos (média de 0,33 gol marcado por jogo)

são dois, com seis gols cada: Rony, em 15 jogos (média de 0,4 gol marcado por jogo) e Gabriel Menino, em 18 jogos (média de 0,33 gol marcado por jogo) Aproveitamento na temporada: 75%. Foram 19 jogos disputados até aqui, com 13 triunfos, quatro empates e duas derrotas

75%. Foram 19 jogos disputados até aqui, com 13 triunfos, quatro empates e duas derrotas Ataque: 34 gols marcados - média de 1,79 por jogo

34 gols marcados - média de 1,79 por jogo Defesa: 15 gols sofridos - média de 0,79 por jogo

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras é o grande favorito para levar o troféu em 2023. Só nesta temporada, o Verdão já conquistou duas taças: a Supercopa do Brasil, sobre o Flamengo, e o Campeonato Paulista, sobre o Água Santa. Nem mesmo as derrotas na ida do estadual, assim como na estreia na Libertadores para o Bolívar, desanimam o time, que ainda vem de vitória de virada sobre Tombense na Copa do Brasil.

A base da equipe foi mantida do ano passado para cá, exceto pelas saídas de Danilo e Gustavo Scarpa, craque do último campeonato. Com apenas dois reforços - o atacante Artur e o volante Richard Ríos -, o elenco comandado pelo português Abel Ferreira tem como principais nomes o capitão Gustavo Gómez, o meia Raphael Veiga e o atacante Dudu.

O técnico Abel Ferreira faz mais uma temporada sólida à frente do Palmeiras

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Santos

Posição no último Brasileirão : 12º colocado

: 12º colocado Técnico: Odair Hellmann

Odair Hellmann Artilheiro em 2023: Marcos Leonardo, com 7 gols em 15 jogos (média de 0,47 gol marcado por jogo)

Marcos Leonardo, com 7 gols em 15 jogos (média de 0,47 gol marcado por jogo) Aproveitamento na temporada: 54%. Foram 16 jogos disputados até aqui, com sete triunfos, cinco empates e quatro derrotas

54%. Foram 16 jogos disputados até aqui, com sete triunfos, cinco empates e quatro derrotas Ataque: 21 gols marcados - média de 1,31 por jogo

21 gols marcados - média de 1,31 por jogo Defesa: 17 gols sofridos - média de 1,06 por jogo

O início do ano não foi dos melhores para o Santos. Pelo terceiro ano seguido, o Peixe flertou com a zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, e ficou fora do mata-mata. Mas fez sua parte na Copa do Brasil, avançando até a terceira fase - e vencendo Botafogo-SP na partida de ida. Na Sul-Americana, estreou com vitória suada diante do Blooming, da Bolívia.

Comandado por Odair Hellmann, o Alvinegro praiano tem no artilheiro Marcos Leonardo a principal esperança de dias melhores. Outros destaques são o atacante Ângelo e o meia Lucas Lima. Recentemente, o clube também anunciou as chegadas de três reforços do Água Santa, vice-campeão estadual: o lateral-direito Gabriel Inocêncio, o meia Luan Dias e o atacante Bruno Mezenga.

Marcos Leonardo tem sete gols com a camisa do Santos em 2023

(Foto: Raul Baretta/Santos FC)

São Paulo

Posição no último Brasileirão : 9º colocado

: 9º colocado Técnico: Rogério Ceni

Rogério Ceni Artilheiro em 2023: Galoppo, com 8 gols em 11 jogos (média de 0,73 gol marcado por jogo)

Galoppo, com 8 gols em 11 jogos (média de 0,73 gol marcado por jogo) Aproveitamento na temporada: 62%. Foram 15 jogos disputados até aqui, com oito triunfos, quatro empates e três derrotas

62%. Foram 15 jogos disputados até aqui, com oito triunfos, quatro empates e três derrotas Ataque: 25 gols marcados - média de 1,67 por jogo

25 gols marcados - média de 1,67 por jogo Defesa: 10 gols sofridos - média de 0,67 por jogo

O São Paulo passou por grande reformulação de elenco ao fim de 2022, mas ainda não se encontrou. Caiu nas quartas de final do Paulista, para o Água Santa, e ficou no empate sem gols com o Ituano, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Na estreia pela Sul-Americana, venceu o argentino Tigre, mas sem encantar. Assim, o principal objetivo deve ser voltar à Libertadores.

O time comandado pelo técnico Rogério Ceni tem Calleri como referência. Outro destaque é o zagueiro equatoriano Arboleda. Já Galoppo sofreu lesão no joelho em seu melhor momento no clube, teve que ser submetido a cirurgia e pode retornar apenas no fim do ano.

Calleri é um dos principais nomes do São Paulo

(Foto: Divulgação)

Vasco (⬆️)

Posição no último Brasileirão : 4º colocado na Série B

: 4º colocado na Série B Técnico: Maurício Barbieri

Maurício Barbieri Artilheiro em 2023: Pedro Raul, com 7 gols em 13 jogos (média de 0,54 gol marcado por jogo)

Pedro Raul, com 7 gols em 13 jogos (média de 0,54 gol marcado por jogo) Aproveitamento na temporada: 60%. Foram 15 jogos disputados até aqui, com 8 triunfos, três empates e quatro derrotas

60%. Foram 15 jogos disputados até aqui, com 8 triunfos, três empates e quatro derrotas Ataque: 27 gols marcados - média de 1,8 gol por jogo

27 gols marcados - média de 1,8 gol por jogo Defesa: 12 gols sofridos - média de 0,8 gol por jogo

Mais um time que retorna à Série A, o Vasco ainda não vai bem na temporada. No primeiro ano com o aporte financeiro da 777 Partners, o cruz-maltino foi eliminado pelo Flamengo nas semifinais do Carioca e depois caiu para o ABC, nos pênaltis, na segunda fase da Copa do Brasil. Assim, a primeira divisão é o que resta para o clube em 2023.

Vice-artilheiro do Brasileirão passado, o centroavante Pedro Raul chegou com status de melhor contratação da temporada, e vem sendo o maior goleador da equipe até aqui. Sob o comando do técnico Maurício Barbieri, o elenco também tem nomes como o volante Andrey Santos, convocado recentemente para a Seleção Brasileira, além do lateral-direito Pumita Rodríguez.