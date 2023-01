Guia do Ócio lança sua edição para 2023 com novidades

O Guia do Ócio lança nesaa quinta-feira (19), às 19h, na Livraria Escariz (Shopping Barra), a sua edição 2023, a ser distribuída em instituições culturais, terminais de transporte, livrarias, hotéis e shoppings da cidade. A publicação, já tradicional no circuito cultural e turístico de Salvador, tem capa assinada pelo conceituado artista visual Leonel Mattos, e é uma homenagem a Iemanjá, cuja festa é patrimônio imaterial da cidade e comemora 100 anos de criada no próximo dia 2 de fevereiro, contando novamente com a participação maciça dos baianos e turistas após interrupção pela pandemia.

A novidade desta edição é a introdução do bairro de Itapuã como um dos territórios destacados pelo Guia do Ócio. Como já acontece em relação às outras áreas da cidade (Barra, Rio Vermelho, Comércio, Cidade Baixa, Centro Histórico, Campo Grande, Vitória, Pelourinho e Santo Antônio), a publicação envereda pelo que há de mais poético, cultural e interessante em Itapuã e cercanias, incluindo as localidades de Stella Maris e Praias do Flamengo.

Com periodicidade anual, permanentemente atualizado, o Guia do Ócio reúne atrações que, aqui e ali, perduram no tempo, integrando-se à fisionomia da cidade. A publicação segue com um padrão curatorial, em que o jornalista baiano Antônio Moreno elege e comenta as atrações que mais lhe chamam atenção em territórios turísticos e estratégicos da capital baiana. O que ver em dois, três dias? O que fazer em um mês? O que e onde comer? Onde dançar? Para quem rezar? São perguntas que o guia responde com indicações e dicas ao longo de suas mais de 200 páginas.

A nova edição do Guia do Ócio é amplamente ilustrada com mapas e fotografias, reunindo cerca de 600 pontos de visitação, além de indicação de passeios, restaurantes, curiosidades. A direção de arte ficou a cargo de Iansã Negrão e Casa Grida. Os fotógrafos Márcio Lima, Alfredo Mascarenhas e Drica Reis e os ilustradores Rex e Morgana Miranda completam o time criativo da publicação, que é produzida pela editora baiana Fábrica das Letras, contando com o apoio institucional do Governo da Bahia, Prefeitura de Salvador e Bahiagás.