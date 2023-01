Guia: o que você precisa saber sobre o Campeonato Baiano 2023

O Campeonato Baiano já começou. Os dez times participantes entraram em campo pela primeira rodada, com Bahia, Itabuna e Jacuipense saindo na frente. Os três venceram suas estreias - contra Juazeirense, Jacobinense e Doce Mel, respectivamente -, somaram três pontos e aparecem no topo da tabela.

O Esquadrão é o líder até aqui, graças ao melhor saldo de gols: fez 3x1 no Cancão de Fogo. Itabuna e Jacuipense, que triunfaram por 1x0, aparecem na sequência.

Quatro times que empataram na estreia vêm em seguida, com um ponto cada. Atual bicampeão, o Atlético de Alagoinhas ficou no 1x1 com o Barcelona de Ilhéus, mesmo placar de Bahia de Feira x Vitória. Eles são seguidos de Doce Mel, Jacobinense e Juazeirense, este na lanterna.

Neste ano, três times se destacam como os principais postulantes ao título. Atual bicampeão, o Atlético de Alagoinhas pode chegar a um feito inédito: ser o primeiro tri do interior. E ainda tem a chance de igualar um feito que só times de Salvador conseguiram: levantar a taça três vezes seguidas. Até agora, apenas Bahia, Vitória e Galícia tiveram essa honra.

A dupla Ba-Vi, aliás, chega embalada para a competição, após conquistar seus respectivos acessos na última edição do Campeonato Brasileiro. Maior campeão do estadual, o Bahia, agora sob gestão do Grupo City, está de olho em um histórico 50º troféu.

Já o Vitória quer retomar o protagonismo e voltar a ser campeão baiano. O time não levanta a taça desde 2017, quando faturou seu 29º título.

Mais que isso, o Esquadrão e o Leão querem evitar repetir o fracasso da edição passada do estadual, quando caíram ainda na primeira fase. O rubro-negro vem em uma espiral de eliminações precoces e não chega ao mata-mata desde 2018. Já o tricolor não alcança uma final do torneio desde 2020, quando conquistou o troféu.

O clássico está programado para o dia 29 de janeiro, um domingo, às 16h. O confronto, válido pela 5ª rodada, terá mando de campo do Bahia. É o único Ba-Vi garantido no estadual, que pode ter mais dois caso os rivais se cruzem em uma das semifinais ou na final.

Essa é a 119ª edição do Campeonato Baiano, a segunda competição mais longeva de futebol no país. Disputado desde 1905, só está atrás nesse quesito do Campeonato Paulista, que começou em 1902.

Veja abaixo o guia do Baianão 2023:

Regulamento

O Campeonato Baiano será realizado até o dia 9 de abril, repetindo a fórmula do ano passado. A primeira fase terá nove rodadas, com as dez equipes se enfrentando em jogos de ida. Essa etapa se encerra no dia 26 de fevereiro.

Os dois últimos colocados serão rebaixados. Já os quatro melhores classificados avançarão para as semifinais, que definirão os finalistas em partidas de ida e volta. Os jogos estão marcados para os dias 12 e 19 de março e terão a seguinte formação: 1º x 4º; 2º x 3º. A decisão também acontecerá em dois confrontos, nos dias 2 e 9 de abril.

As equipes de melhor campanha geral terão a vantagem de fazer o jogo de volta em casa no mata-mata. Em caso de igualdade no saldo de gols, a decisão vai para os pênaltis.

Quais vagas estão em disputa?

O campeão conquista, além do troféu, lugar na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, ambas de 2024. Isso não é tudo, pois há outras vagas a serem distribuídas no estadual:

Três vagas para a Copa do Brasil 2024*: vão para o campeão, vice-campeão e 3º colocado;

vão para o campeão, vice-campeão e 3º colocado; Duas vagas diretas para a Copa do Nordeste 2024: o campeão terá direito à primeira vaga. A 2ª vaga será do clube mais bem posicionado no ranking nacional de clubes da CBF;

o campeão terá direito à primeira vaga. A 2ª vaga será do clube mais bem posicionado no ranking nacional de clubes da CBF; Uma vaga para a fase prévia da Copa do Nordeste 2024*: será do clube que obtiver a melhor colocação no estadual, excluindo os classificados para a primeira e segunda vagas.

OBS: Caso a equipe da primeira vaga não esteja disputando a Série A ou B do Brasileirão, a terceira vaga ficará com o time com a segunda melhor colocação no ranking nacional de clubes da CBF. Traduzindo: se o campeão baiano for um time do interior, a vaga no pré-Nordestão será do Vitória (e a outra na fase de grupos será do Bahia, por ranking).

Duas vagas na Série D do Brasileiro 2023: para as equipes melhores colocadas do Baianão, desde que não sejam integrantes das outras séries do Campeonato Brasileiro.

OBS: A Federação Bahiana de Futebol (FBF) tem direito a uma terceira vaga na Série D do Brasileiro, destinada à equipe campeã da Copa Governador 2023 ou de outra competição que venha a substitui-la. Caso o torneio não seja realizado, a vaga será destinada à terceira melhor colocada do Campeonato Baiano entre as que não integram outras divisões do Campeonato Brasileiro.

*Este ano, o Baianão começa a ter peso maior para Bahia e Vitória, justamente por causa da Copa do Brasil. A CBF mudou os critérios de classificação para a competição nacional de 2024 e extinguiu as vagas via ranking nacional de clubes. Vale lembrar que tanto o Esquadrão quanto o Leão garantiram suas respectivas participações na edição 2023 graças a essa regra.

Em 2024, a CBF utilizará o ranking das federações para definir a distribuição das vagas. A Bahia terá direito a três, sendo que as duas primeiras terão que ser obrigatoriamente destinadas ao campeão e vice do estadual. Já a terceira fica a critério da FBF.

Quais são os times participantes?

Ao todo, 10 times disputam o Baianão 2023. Entre os participantes, 60% lutarão por um título inédito. É o casos de Itabuna, Barcelona de Ilhéus, Doce Mel, Jacuipense, Juazeirense e Jacobinense. Já o Atlético de Alagoinhas (2 troféus), Bahia (49), Bahia de Feira (1) e Vitória (29) querem aumentar suas respectivas galerias.

Atlético de Alagoinhas

Nome: Alagoinhas Atlético Clube

Apelido: Carcará

Data de fundação: 2 de abril de 1970

Títulos baianos: 2

Estádio: Carneirão (Alagoinhas)

Técnico: Agnaldo Liz

Campanha em 2022: Campeão

O Atlético de Alagoinhas chegou a três finais consecutivas e, após perder para o Bahia em 2020, faturou o bicampeonato estadual no ano passado. No Baianão 2023, o Carcará tenta se manter no topo e vai em busca do terceiro troféu.

Se conseguir o tri, a equipe de Alagoinhas se isola como a maior campeã do interior. Atualmente, divide o posto com o Fluminense de Feira, que também é dono de dois troféus (1963 e 1969). Para conquistar o objetivo, o Atlético é comandado mais uma vez por Agnaldo Liz, técnico responsável pelo segundo título. E foi o time que começou a pré-temporada mais cedo: em 19 de novembro.

No elenco, há jogadores que passaram pelo Vitória, como o lateral direito Van, o lateral esquerdo Juninho, o volante Ramirez e o meia Nickson; e pelo Bahia, caso dos atacantes Gustavo Custódio e Misael. Muitos destaques da campanha campeã de 2022 saíram - como Iran, Bremer, Dionísio, Miller e Thiaguinho -, mas alguns ficaram, sendo o principal o goleiro Fábio Lima.

Atlético de Alagoinhas vai em busca do tri estadual

Bahia

Nome: Esporte Clube Bahia

Apelido: Esquadrão de Aço

Data de fundação: 1º de janeiro de 1931

Títulos baianos: 49

Estádio: Arena Fonte Nova (Salvador)

Técnico: Renato Paiva

Campanha em 2022: 6° colocado

O Esquadrão chega embalado pelo retorno à Série A do Brasileirão. E mais do que isso, também faz sua primeira temporada após a venda de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ao Grupo City. A nova gestão já rendeu investimento milionário na leva de contratações, batendo recorde histórico.

Entre as principais novidades, estão os atacantes Everaldo, ex-Chapeocense e Kashima Antlers, do Japão, e Biel, ex-Fluminense e Grêmio. Além do lateral esquerdo equatoriano Jhoanner Chávez, campeão da Copa Sul-Americana pelo Independiente Del Valle. A aquisição do defensor, por aproximadamente R$ 18 milhões, é a maior já feita por um time do Nordeste.

Maior campeão do Baianão, com 49 títulos, o Bahia não levanta a taça desde 2020. Em 2021, a equipe foi eliminada pelo Bahia de Feira na semifinal. No ano passado, sequer se classificou para a segunda fase.

Renato Paiva é o técnico do Bahia em 2023

Bahia de Feira

Nome: Associação Desportiva Bahia de Feira

Apelido: Tremendão

Data de fundação: 2 de julho de 1937

Títulos baianos: 1

Estádio: Arena Cajueiro (Feira de Santana)

Técnico: João Carlos

Campanha em 2022: 3° colocado

Dono de um título, conquistado em 2011, o Bahia de Feira vai, mais uma vez, em busca do bi. Chegou perto em 2019 e 2021, quando foi vice-campeão. Nas últimas cinco edições, aliás, o Tremendão marcou presença no mata-mata quatro vezes e só ficou de fora das semifinais em 2020.

Uma das principais apostas para o Baianão de 2023 é a manutenção do trabalho, seguindo com o técnico João Carlos à frente da equipe. Ele assumiu o time após o estadual do ano passado, já de olho na Série D. E o Bahia de Feira fez bonito na competição nacional: avançou até as oitavas de final, com sete vitórias, oito empates e três derrotas em 18 jogos.

No elenco, o treinador tem à disposição jogadores com história no clube, como o meia Diones, o lateral-esquerdo Cazumba e o centroavante Deon.

Elenco do Bahia de Feira: time quer o bi estadual

Barcelona de Ilhéus

Nome: Barcelona Futebol Clube

Apelido: Onça-Pintada

Data de fundação: 17 de setembro de 2019

Títulos baianos: 0

Estádio: Mário Pessoa (Ilhéus)

Técnico: Gelson Conte

Campanha em 2022: 4° colocado

O Barcelona de Ilhéus foi a principal surpresa do Campeonato Baiano de 2022. Em sua primeira participação na competição, a Onça-Pintada chegou até a semifinal e terminou na quarta posição - foi eliminado pelo Jacuipense, após dois jogos difíceis. Em 2023, a meta é fazer uma campanha parecida - ou melhor.

No comando da equipe, está Gelson Conte, treinador gaúcho com passagens por clubes do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Mato Grosso do Sul. O elenco, por sua vez, foi completamente reformulado. Entre os destaques, estão Alexandre Villa, Felipinho e Maicon Souza.

Para a edição deste ano, a diretoria do Barcelona investiu na reforma do Estádio Mário Pessoa. Depois da estreia no Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista, o estádio em Ilhéus já foi liberado e deve ser usado pela equipe daqui para frente.

Gelson Conte é o técnico do Barcelona de Ilhéus no Baianão 2023

Doce Mel

Nome: Doce Mel Esporte Clube

Apelido: Azulão

Data de fundação: 1º de fevereiro de 1984

Títulos baianos: Nenhum

Estádio: Waldomiro Borges (Jequié)

Técnico: Eduardo Bahia

Campanha em 2022: 8º colocado

O Doce Mel chega para disputar o Baianão pela quarta vez seguida. Mas a missão para 2023 é fazer diferente dos três anos anteriores, quando ficou uma posição acima da zona de rebaixamento. Em 2022, aliás, foi salvo da queda pelo saldo de gols.

Apesar de ter feito sua estreia no estádio de Pituaçu, em Salvador, a equipe terá o Waldomirão, em Jequié, como casa nesta temporada. Foi por lá que o técnico Eduardo Bahia comandou a pré-temporada, iniciada ainda no fim de novembro. No ano passado, o mando de campo foi em Cruz das Almas.

Doce Mel terá o Waldomirão como casa no Baiano

Itabuna

Nome: Itabuna Esporte Clube

Apelido: Dragão do Sul

Data de fundação: 23 de maio de 1967

Títulos baianos: Nenhum

Estádio: Ribeirão (Camacan)*

Técnico: Sérgio Araújo

Campanha em 2022: Campeão da Série B

*Aguarda confirmação da FBF. Mandou o primeiro jogo no Lomanto Júnior (Vitória da Conquista)

O Itabuna está de volta à elite do futebol baiano após 11 anos. Mas, mais que isso, o Dragão do Sul chega embalado, como o campeão da Série B estadual do ano passado. A meta é fazer bonito de novo, agora na primeira divisão.

Para isso, a diretoria manteve o técnico Sérgio Araújo, que dirigiu a equipe na conquista de 2022. O treinador, aliás, sabe bem o caminho até o título: em 2021, conduziu o Atlético de Alagoinhas ao seu primeiro troféu do Baianão.

Em relação ao elenco, a base do ano passado também é similar. Entre os destaques, estão Thiago Passos, Alex Sandre, João Neto e Jan Pieter. O Itabuna começou sua pré-temporada no dia 21 de novembro, sendo o segundo time a iniciar os preparativos - só atrás do Atlético de Alagoinhas.

Itabuna é o atual campeão da Série B do Baianão

Jacobinense

Nome: Jacobinense Esporte Clube

Apelido: Azulão do Sertão

Data de fundação: 5 de novembro de 2021

Títulos baianos: Nenhum

Estádio: José Rocha (Jacobina)*

Técnico: Paulo Sales

Campanha em 2022: Vice-campeão da Série B

*Aguarda confirmação da FBF. Mandou o primeiro jogo na Arena Cajueiro (Feira de Santana)

O Jacobinense vem em ascensão meteórica e vai disputar a elite do Campeonato Baiano antes de completar dois anos de existência. Isso mesmo. Fundado em novembro de 2021, o time estreou no cenário profissional no ano passado, ficou com o vice-campeonato e conseguiu o acesso à primeira divisão.

Para se manter entre os 10 melhores, o Azulão do Sertão apostou na experiência do técnico Paulo Sales, conhecido como o 'Rei do Acesso'. O treinador, inclusive, esteve à frente no ano passado do Barcelona de Ilhéus, que também fazia sua estreia na elite estadual, e foi um dos semifinalistas.

No elenco, estão jogadores como Cassiano, Júnior Bahia e Gabriel Santiago.

Jacobinense tem menos de dois anos de existência

Jacuipense

Nome: Esporte Clube Jacuipense

Apelido: Leão do Sisal

Data de fundação: 21 de abril de 1965

Títulos baianos: Nenhum

Estádio: Valfredão (Riachão do Jacuípe)

Treinador: Jonilson Veloso

Campanha em 2022: Vice-campeão

Vice-campeão no ano passado - e finalista pela primeira vez em sua história -, o Jacuipense quer continuar fazendo bonito no Baianão. Sem chegar a um acordo para renovar com o técnico Rodrigo Chagas, o Leão do Sisal contratou de volta um velho conhecido: Jonilson Veloso.

O treinador comandou o time entre 2018 e 2021, chegando a ter um dos trabalhos mais longevos do Brasil. Era ele que estava à frente da equipe no acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, em 2019.

Para a edição 2023, o Jacuipense manteve a base do elenco do ano passado, como os atacantes Jeam e Welder. Outros destaques são o volante Willian Kaefer e o zagueiro Kanu, de 38 anos, ex-Vitória.

Jonilson Veloso está de volta ao Jacuipense

Juazeirense

Nome: Sociedade Desportiva Juazeirense

Apelido: Cancão de Fogo

Data de fundação: 12 de dezembro de 2006

Títulos baianos: Nenhum

Estádio: Adauto Moraes (Juazeiro)

Treinador: Rodrigo Chagas

Campanha em 2022: 7º colocado

A Juazeirense ganhou bastante fama por se tornar carrasca de campeões da Copa do Brasil nos últimos anos, eliminando Vasco, Sport e Cruzeiro. Para 2023, a missão é manter o desempenho também no Baianão.

Depois de chegar à semifinal nas edições de 2020 e 2021, o Cancão de Fogo fez um estadual abaixo do esperado no ano passado, quando terminou como 7º colocado. Assim, aposta este ano em Rodrigo Chagas, técnico que foi finalista em 2022 com o Jacuipense.

No elenco, estão veteranos, como o volante Feijão e o atacante Adriano Michael Jackson, ambos ex-Bahia. A diretoria também renovou o contrato do centroavante Neto Baiano, que brilhou com a camisa do Vitória. Outro destaque é o colombiano Leonel García, quarto estrangeiro contratado pelo clube em sua história.

Juazeirense tem veteranos no elenco, como Feijão e Neto Baiano

Vitória

Nome: Esporte Clube Vitória

Apelido: Leão

Data de fundação: 13 de maio de 1899

Títulos baianos: 29

Estádio: Barradão (Salvador)

Técnico: João Burse

Campanha em 2022: 5º colocado

A principal missão do Vitória no Baianão 2023 é retomar o protagonismo. Dono de 29 títulos estaduais, o rubro-negro caiu na primeira fase da competição nas últimas quatro edições e não levanta a taça desde 2017. De olho em mudar esse panorama, o Leão chega empolgado, com o acesso à Série B nacional, ainda em 2022, e a classificação à Copa do Nordeste, já neste ano.

O time tem algumas caras novas nesta temporada. O destaque entre os reforços é o veterano Léo Gamalho, ex-Coritiba. O atacante fez 43 jogos com a camisa do Coxa no ano passado, entre Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paranaense, e marcou 17 gols.

Na equipe rubro-negra, estão também os remanescentes Rafinha, Tréllez e Dalton, além do técnico João Burse, grande destaque da campanha na Série C.