Guia turístico é morto a facadas por mulheres durante assalto

O guia turístico Daniel Mascarenhas Xavier, de 31 anos, não conseguiu chegar em casa a tempo após sair do trabalho por volta das 2h da última quarta-feira (2). Ele foi abordado no Centro do Rio de Janeiro por duas mulheres, que o mataram friamente.

O profissional foi abordado pelas suspeitas que estavam em uma moto sem placa e recebeu uma arma no rosto. Ele chegou a entregar bolsa e celular, mas tentando pegar os pertences de volta, ele acabou reagindo e entrou em luta corporal com os dois assaltantes.

Durante a situação, Daniel foi esfaqueado várias vezes. Mesmo ferido, ele se afastou das duas mulheres, conseguiu pegar a bolsa e saiu andando. O guia chegou a pedir ajuda a um taxista, mas o motorista saiu correndo com o veículo e foi embora.

De acordo com o G1, a polícia informou que Daniel foi localizado morto na Praça da República, a poucos metros do local do assalto. A Delegacia de Homicídios ouviu testemunhas e as mulheres tentaram convencer as pessoas de que Daniel teria sido agredido ambas.

A pistola, segundo a polícia, era falsa e a faca foi apreendida. O crime está sendo considerado como latrocínio - roubo seguido de morte.