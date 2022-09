Guilherme Arantes apresenta novo álbum em show no TCA neste sábado (3)

Guilherme Arantes se apresenta neste sábado (3) às 21h na sala principal do Teatro Castro Alves, com o show de lançamento de seu mais novo álbum, A Desordem dos Templários. No show, ele estará com seu inseparável teclado para apresentar algumas das canções do seu mais recente álbum, além dos grandes sucessos em uma grande celebração aos seus mais de 46 anos de carreira.

Os ingressos custam a partir de R$60 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou através do site da SYMPLA.

Durante a pandemia, Guilherme morou em Ávila, cidade medieval na Espanha. Lá, estudou orquestração e música barroca, que influenciou o novo álbum A Desordem dos Templários com forte tempero progressivo. “O álbum traz muitas visões metafísicas, filosóficas, espirituais, cosmológicas, mas o importante mesmo é que é um disco romântico, que fala de amor”, diz o artista.

Com 27 álbuns lançados em cinco décadas de carreira, Guilherme Arantes tem músicas gravadas por cantores como Roberto Carlos, Maria Bethânia, Elis Regina, Caetano Veloso e Gal Costa, entre outros. Em sua coleção de sucessos, estão Planeta Água, Amanhã, Cheia de Charme, Meu Mundo E Nada Mais, Lindo Balão Azul, Deixar Chover, Lance Legal, Pedacinhos e Brincar de Viver.

SERVIÇO:

O QUÊ: Guilherme Arantes

QUANDO: 03 de setembro, às 21h

ONDE: Sala Principal do Teatro Castro Alves

VALORES:

R$160,00 (inteira) e R$80,00 (meia) – Filas de A a P

R$140,00 (inteira) e R$70,00 (meia) – Filas de Q a Z6

R$120,00 (inteira) e R$60,00 (meia) – Filas de Z7 a Z11