Guilherme Guido termina em 7º na final dos 100m costas no Mundial

Único brasileiro a disputar uma final nesta terça-feira (23) no Mundial de Esportes Aquáticos, Guilherme Guido piorou o seu tempo em comparação às disputas eliminatórias e foi o sétimo e penúltimo colocado na prova dos 100m costas, em Gwangju, na Coreia do Sul. Nos 50m peito, João Gomes Júnior e Felipe Lima avançaram à final com bons tempos.



Na final dos 100m costas, Guido chegou a virar em segundo lugar, mas caiu de rendimento nos 50 metros finais e terminou com 53s26. Na semifinal, ele anotara 53s23. As duas marcas foram piores do que a registrada nas eliminatórias, quando o brasileiro bateu o recorde sul-americano, com 52s95.



Ao fim da prova, Guido exaltou seu desempenho. "Foi uma das minhas melhores marcas aqui. É bom acreditar que podemos nadar para 52s. Estou muito contente com este tempo. Demos um passo importante agora. E ainda falta esse passo da medalha, mas podemos ver que não está muito distante", comentou o nadador, em entrevista ao Sportv.



Na sua avaliação, o nível da prova nesta edição do Mundial foi mais elevado. "Neste ano, o nível é mais forte teoricamente, por ser ano pré-olímpico. Os oito daqui serão os oito das finais em Tóquio. Tenho um ano de trabalho pela frente. Quero estar nesta final na Olimpíada, brigando por medalha".



A medalha de ouro foi para o chinês Jiayu Xu, com 52s43. O russo Evgeny Rylov bateu em segundo, com 52s67, e o australiano Mitchell Larkin foi o terceiro colocado, com 52s77. Com o resultado, Xu se sagrou bicampeão mundial da prova. O nadador de 23 anos foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos do Rio-2016.



Salto de plataforma alta

A brasileira Jacqueline Valente ficou em nono lugar na final do salto de 20m, também conhecido como high diving. Ela obteve 223,60 pontos, distante dos 298,05 da campeã Rhiannan Iffland, da Austrália, que superou a favorita Adriana Jiménez. A mexicana levou a prata, com 297,90. A britânica Jessica Macaulay ficou com o bronze, com 295,40.