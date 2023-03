Guimê apalpou Bruna Griphao e tentou levá-la para Quarto do Líder

Além de importunar sexualmente a mexicana Dania Mendez durante sua Festa do Líder, MC Guimê foi visto também apalpando o bumbum de Bruna Griphao em outro momento da festa.

São dois momentos. No primeiro, é possível ver Guimê apalpando o bumbum de Bruna durante uma interação na pista de dança.

De outro ângulo, guimê dando um tapa na Bruna #bbb23pic.twitter.com/cb5lWO0pSE — Atualizei #BBB23 (@realitysAtual) March 16, 2023

Já no fim da festa, o músico tenta levar a atriz para o Quarto do Líder, mas ela se nega a ficar sozinha com ele e fecha a porta.

Antes, Guimê insiste para que Sapato deixe ele sozinho com Bruna na escada que dá acesso ao cômodo.

O MC está sendo acusado de assédio após ser flagrado passando a mão na mexicana Dania Mendez, que entrou na casa para fazer um intercâmbio.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o MC com as mãos nas costas da mexicana e depois ele desce até a bunda da influencer. Ela, rapidamente, tira a mão dele.