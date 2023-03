Guimê é acusado de assédio no BBB 23; Lexa se pronuncia sobre o caso

A festa do líder MC Guimê, no BBB 23, teve desdobramentos inesperados na madrugada desta quinta-feira (16). O MC está sendo acusado de assédio após ser flagrado passando a mão na mexicana Dania Mendez, que entrou na casa para fazer um intercâmbio.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o MC com as mãos nas costas da mexicana e depois ele desce até a bunda da influencer. Ela, rapidamente, tira a mão dele.

Alguém bota o MC guime pra dormir?! Passou a mão na Dania, deu tapa na bunda da Bruna! pic.twitter.com/PX8XaKk4mq — Hillary Clarissa (@LoveHillary_1) March 16, 2023

O comportamento de Guimê não passou despercebido pelos internautas, que apontaram assédio na atitude. A esposa do cantor, que estava acompanhando a festa, se pronunciou sobre o caso e disse que ia se afastar das redes sociais.

"Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer. Eu não tô bem.. preciso de um tempo pra mim. Até logo… não sei quando voltarei por aqui", escreveu no Twitter.

O lutador de MMA Cara de Sapato também foi acusado de assediar a mexicana, após dar um selinho e tentar levá-la para debaixo do edredom no quarto Fundo do Mar, apesar de a influencer dizer que não queria.