Guimê fala sobre expulsão do BBB: 'revendo todas as minhas atitudes'

MC Guimê fez um pronunciamento oficial sobre a sua expulsão do BBB 23. Em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram, o cantor pede desculpas Dania Mendes, Lexa, Bruna e a todas as mulheres.

"Entendo a gravidade da situação. Venho aqui para me desculpar. Sinto muito por tudo que aconteceu no programa. Peço desculpas sinceras a Dania, a Lexa, a Bruna e a todas as mulheres que se sentiram ofendidas. Essa jamais foi a minha intenção", disse.

Guimê falou ainda que está muito triste com a situação, mas que entendeu o posicionamento do programa. "Acredito que com nossos erros a gente pode aprender, a gente pode evoluir. Estou aqui para isso. Estou disposto a isso, revendo todas as minhas atitudes. O Big Brother era um grande sonho para mim. Estou muito triste com tudo que aconteceu, mas entendo completamente a intenção do programa", acrescentou.

O cantor afirmou ainda que já conversou com Lexa, sua esposa. Ela chegou a se pronunciar logo após a festa na última quarta-feira, quando o cantor passou a mão na mexicana Dania. "Eu tenho fé e vou buscar renovar minhas forças. Vou acreditar sempre no dia de amanhã, melhor do que hoje, melhor do que ontem. Estou aqui para pedir de coração o meu sincero perdão a vocês que se sentiram ofendidos com a situação. Espero que a Lexa me perdoe. Tivemos uma conversa. Já conversamos e vamos dar tempo ao tempo. Deus os abençoes hoje e sempre", finalizou.