Guitarra baiana de Armandinho embala folia no Santo Antônio Além do Carmo

O som da guitarra baiana de Armandinho Macêdo é inconfundível e foram esses acordes, um patrimônio imaterial do Carnaval de Salvador, que embalaram os foliões do Gravata Doida, ontem, no Santo Antônio Além do Carmo, quando o bloco realizou um sonho antigo: ter o artista no comando da sua irreverente folia.

O músico se juntou ao bloco por volta das 20h30, mas a concentração já estava animada antes das 18h. Em êxtase por voltar a tocar no Carnaval depois de dois anos sem a festa, Armandinho teceu elogios à experiência de animar o bloquinho no Largo do Santo Antônio, tocando para um público ‘engravatado’.

"Foi um dos carnavais mais bonitos que eu pude presenciar aqui no centro de Salvador. Uma paz, harmonia, integração humanitária e beleza que representa o melhor Carnaval de Salvador. É isso que a gente quer", enfatizou.

Armandinho em apresentação no bloco Gravata Doida (Foto: Reprodução)

Já era fim de tarde quando a Rua Direita do Santo Antônio começou a receber os animados foliões do Gravata Doida, em prévia dos festejos carnavalescos no bairro. Pessoas de todas as idades esbanjavam empolgação enquanto desfilavam vestes coloridas e adereços brilhantes, sem deixar de lado a marca registrada do bloco: a gravata afrouxada.

Apesar de parecer estranho, o uso do acessório de modo desleixado não é mero descaso. É que o Gravata Doida, nascido em 1999, trouxe consigo um conceito quase filosófico. "O bloco nasceu com o desejo de, quando chegar o Carnaval, folgar a gravata do trabalho, do dia a dia e do estresse, e vestir a gravata da alegria", explicou Saulo Dandi, 47, fundador.

Seguindo à risca a proposta, o público feminino marcou presença e se destacou pela criatividade na customização dos trajes. Aos 70 anos, a aposentada Telma Ferreira decidiu colocar para jogo a peruca loira, colar florido e óculos enfeitados com fitas.

"É aniversário de duas primas e aproveitei para reunir a família. Gosto do bloco, de vir para a rua, pular e me divertir", contou.

Por volta das 18h45, o Gravata Doida abriu oficialmente o Carnaval do Santo Antônio cantando o Hino ao Senhor do Bonfim. Pedindo pela graça divina, a multidão mesclava passos de axé, samba e até do frevo de Recife.

No meio dos baianos e turistas estrangeiros, o administrador recifense Gustavo Gadelha, 45, curtia o Carnaval de Salvador sem deixar suas raízes de lado. Exibindo passos de frevo ao lado da amiga vinda de Feira de Santana, afirmou que os carnavais das duas capitais nordestinas têm semelhanças. "Aqui tem bloquinhos, blocos na Avenida e grupos de afoxés. É uma diversidade muito grande, igual a Recife", apontou.

As semelhanças não acabavam por aí. Isso porque, no meio do povo, bonecos gigantes representando Tieta do Agreste, personagem de Jorge Amado, e o cantor baiano Durval Lélys, remeteram aos bonecões de Olinda.

Festa de misturas e encontros, o Carnaval do Carmo também reuniu um casal que tem na memória um drama vivido em uma das ocasiões em que saíram no bloco. "Meu marido se aborreceu comigo e foi para casa. Me deixou sozinha e não sabia onde ele estava", contou a administradora Fernanda Watanabe, 49, que mesmo preocupada, não abriu mão de aproveitar. "Não perdi o Gravata Doida, ele perdeu. Fiquei até 3h e quando cheguei, ele estava em casa dormindo".

Para este ano, o objetivo do casal foi não se perder. Como eles, outras famílias que desejavam aproveitar a folia e aqueles que desejavam fugir da multidão dos grandes circuitos tiveram como destino o Santo Antônio. Uma dessas pessoas foi a assessora parlamentar Nivea Ribeiro, 52.

"Eu já não curto mais aquela quantidade de gente que o Carnaval da Barra atrai. O estilo do carnaval daqui me atrai mais. Tem as fanfarras, os axés das antigas, que é o que eu curto e gosto. O dia de viver o carnaval, para mim, é praticamente só hoje".

Orientada por Monique Lôbo