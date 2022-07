Gurizada malhada: com que idade já é possível ir para a academia?

Marcelo Sangalo tem 12 anos e faz musculação. Recentemente, o pai Daniel Cady postou uma foto com o filho, onde era possível ver os músculos do garoto em evidência. A postagem gerou muitos elogios, comentários e - como tem sido em tempos de redes sociais -, furor entre pessoas que questionavam se com essa idade o primogênito da cantora Ivete Sangalo já poderia praticar a atividade em questão.

É incontestável, e a ciência está aí para provar, que realizar exercícios físicos é bom para pessoas de todas as faixas etárias. Mas existe uma idade certa para começar a se exercitar? Talvez a resposta deixe os problematizadores de plantão nas redes sociais em choque: “Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a musculação envolve variações de treinamento, utilizando pesos livres, fixos ou do próprio corpo. Desde que devidamente adaptado à criança, aceita-se o início precoce da musculação ainda na fase antes da puberdade, entre 8 e 13 anos”, garante a pediatra Carla Amorim.

Especialista em medicina esportiva, Josias Ribeiro concorda que crianças e adolescentes podem frequentar a academia, mas faz ressalvas quanto à musculação: “A idade ideal é quando o adolescente já deu o estirão do crescimento e as áreas de crescimento ósseo estão fechadas. Caso não respeite esses dados, corre o risco de inibir o crescimento ósseo, uma vez que o desenvolvimento muscular precoce afeta essa área”. Segundo o médico, a idade mais segura seria a partir dos 17 anos, “exceto o adolescente que tenha uma estatura bem desenvolvida com menos idade”, destaca.

Com quase 1,80m de altura, Marcelo Sangalo se exercita desde os três anos. Estimulado pelo pai, que é nutricionista e entusiasta de atividades ao ar livre, o garoto já passou por natação, futebol, surf, remo e mergulho. Há um ano, passou a ter acompanhamento com o personal trainer João Carlos Gonzalez Correia, o Joca, 37. Realizados na academia, os treinos são com corda, com o próprio peso corporal, com barra fixa, bem como agachamentos, dando prioridade a exercícios de mobilidade e habilidades.

“Marcelo já é surfista e joga futebol, então, o treinamento entra mais como um complemento na rotina dele. Além de toda essa prática, ele tem uma alimentação variada e sem neuras dentro de casa, então, basta esperar ele crescer que as coisas irão acontecer naturalmente”, afirma Joca, que é educador físico e começou a se exercitar aos 9 anos, nas aulas de natação.

Os treinos são realizados diariamente e duram, em média, 45 minutos. “A depender da disposição física de Marcelo, sempre respeitando o momento e as necessidades dele. Ele realiza atividades todos os dias, alguns dias, mais de uma vez”, conta Joca. Segundo ele, o filho de Ivete Sangalo é focado, divertido e movimenta o ambiente.

Para os adolescentes de forma geral, o educador físico faz uma ressalva: “Eles estão em processo de formação, o organismo está em ascensão na produção de hormônios, então, não precisa ter pressa, apenas assiduidade e variedade nos treinos”.

Bruna Salarini tem 12 anos e pratica crossfit

(Hermes Soares/Click Jerk/Divulgação)

Crossfiteira mirim

A carioca Bruna Salarini Schwenck começou a praticar esportes ainda com 4 anos, por indicação do pediatra. O propósito era de socialização com outras crianças. Entre judô, balé e ginástica artística, a menina escolheu a terceira e se desenvolveu muito bem, tornando-se atleta de alto rendimento do Flamengo e ganhando campeonatos estaduais. “Durante o processo, era acompanhada por uma equipe composta de três técnicos, médico e fisioterapeuta”, destaca Bruno Schwenck, 37, pai da garota.

Em 2018, Bruninha, como é mais conhecida, veio morar em Salvador com os pais, e continuou as atividades físicas. Atualmente com 12 anos, ela se destaca no crossfit: foi vice-campeã mundial da modalidade duas vezes, em 2020 e 2021, além de bicampeã baiana de levantamento de peso olímpico, em 2021. Através de seus vídeos nas redes sociais, a crossfiteira mirim surpreende até os ratos e ratas de academia, levantando halteres de 43 kg, seu peso corporal.

“É inegável a diferença de performance de Bruninha nas atividades físicas diante das crianças que não praticam esportes. A consciência corporal, a força, a rapidez de raciocínio, a disposição física, a concentração e, por fim, mas não menos importante, a força muscular são características marcantes nos atletas de alto rendimento”, conta Bruno.

Marcelo e Bruna, infelizmente, fazem parte de uma parcela restrita de jovens que se exercitam. Em Salvador, nos últimos dez anos, caiu o número de adolescentes ativos fisicamente. Em 2009, 28,6% deles podiam ser considerados fisicamente ativos. Em 2019, o percentual caiu para 27,1%. A redução foi mais intensa entre os estudantes da rede privada (de 35,7% para 28,3%) do que nas escolas públicas (de 27,4% para 26,6%). Os dados foram divulgados esta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através da Análise dos Indicadores Comparáveis da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2009-2019.

De acordo com a pediatra Carla Amorim, a realização de atividades físicas, e da musculação em específico, durante a infância e a adolescência, proporcionam diversos benefícios, para além da condição física: “A musculação aumenta a força muscular, melhora a coordenação motora e execução dos movimentos, aumenta a produção dos hormônios do crescimento e melhores adaptações neurais. Porém, isso não quer dizer que a criança ou adolescente deva circular livremente numa academia de musculação. Precisa do acompanhamento de especialistas como pediatra, endocrinologista, educador físico e psicólogo”, alerta.

Benefícios da atividade física durante a infância e a adolescência:

• Melhora a saúde do coração e a condição física

• Reduz a pressão arterial

• Aumenta a mineralização óssea

• Melhora as funções cognitivas e a prontidão para o aprendizado

• Melhora a qualidade do sono

• Auxilia na coordenação motora

• Melhora as habilidades de socialização

• Melhora o humor e reduz a sensação de estresse e os sintomas de ansiedade e de depressão

• Ajuda no desempenho escolar.