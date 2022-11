Gustavo Castellucci ministra curso de Jornalismo Esportivo em Salvador

O jornalista e comentarista esportivo Gustavo Castellucci vai ministrar curso de Jornalismo Esportivo nos próximos dias 12 e 19 de novembro, das 8h às 11h40, na Unifacs, campus Tancredo Neves, em Salvador.

No curso, o comentarista e apresentador da Rede Bahia vai abordar a importância do Jornalismo Esportivo, o Jornalismo como entretenimento, como é a cobertura jornalística de futebol e outros esportes, além das perspectivas da área com canais de streaming, podcasts e outras plataformas.

“O curso é voltado tanto para estudantes, quanto para profissionais que querem entender melhor como funciona o Jornalismo Esportivo no mundo atual, as mudanças e o que vem por aí”, explica Gustavo, que tem mais de 17 anos de carreira, já tendo trabalhado também na Band e TVE.

Além das aulas, o curso terá certificado de 8h e atividades práticas. O investimento no curso é de R$ 450 (até 12x de R$ 45,60) e a inscrição pode ser feita no site cursojornalismoesportivo.com.br, que tem todas as informações sobre o curso.

