Gustavo faz melhor tempo na prova e fica com liderança no BBB22

Gustavo é o novo líder do Big Brother Brasil 22. Ele fez o melhor tempo entre os participantes que ainda estão na casa mais vigiada do país. Na prova, os brothers tinham que lançar uma bola sempre pelo tubo, fazendo com que ela passasse por dentro das três bases Avon até cair em uma das três caçapas localizadas no fim da pista. Quem realizasse o circuito em menos tempo, seria o Líder.

Arthur Aguiar completou a prova em 05:08.6

Douglas Silva ultrapassou o tempo de Arthur Aguiar e foi interrompido

Gustavo completou a prova em 01:50.4

Pedro Scooby ultrapassou o tempo de Gustavo e foi interrompido

Eliezer ultrapassou o tempo de Gustavo e foi interrompido

Jessilane ultrapassou o tempo de Gustavo e foi interrompido

Paulo André ultrapassou o tempo de Gustavo e foi interrompido

A pedido de Tadeu Schmidt, o brother distribui as pulseiras e faz a nova divisão da casa entre VIP e Xepa. A casa fica dividida da seguinte forma: VIP: Gustavo, Arthur Aguiar e Pedro Scooby; Xepa: Douglas Silva, Eliezer, Jessilane e Paulo André.

Nesta sexta-feira (15) haverá formação de Paredão Quádruplo: o Líder indica duas pessoas, casa vota no confessionário para mandar mais um e o mais votado pela casa terá direito a um contragolpe.