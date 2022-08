Gusttavo Lima anuncia bloco no Carnaval de Salvador em 2023

O cantor sertanejo Gusttavo Lima anunciou, neste sábado (13), durante seu show Buteco do Gusttavo Lima, no Parque de Exposições de Salvador, que irá comandar o Bloco do Embaixador no Carnaval 2023.

De acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, ele desfilará na segunda-feira de Carnaval, no circuito Barra-Ondina (ou da Boca do Rio, caso ocorra mesmo a mudança de endereço no circuito da orla).

Gusttavo já revelou diversas vezes que é fã do carnaval baiano e promete colocar os foliões para pular e cantar em coro os seus maiores sucessos.

