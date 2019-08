Gusttavo Lima apresenta projeto Buteco pela primeira vez em Salvador

Gusttavo Lima fará a estreia, em Salvador, do show Buteco. O projeto leva o mesmo nome de dois DVDs gravados pelo cantor, mas o artista ainda não tinha aportado na capital baiana com o espetáculo. A apresentação será nesta sexta-feira (2), a partir das 20h30, no Parque de Exposições.

“Estamos chegando com tudo em Salvador nesta nossa primeira edição do Buteco mais famoso do Brasil. Vamos colocar todo mundo para agitar com a gente ao som de grandes sucessos, como “Milu”, “Cem Mil”, “Apelido Carinhoso”, “Zé da Recaída”, entre outros hits", comemora. No repertório, ele ainda promete clássicos da música sertaneja.

Gusttavo Lima liderou o ranking das músicas mais tocadas no primeiro semestre de 2019, segundo o Instituto Crowley. A canção campeã, "Cem Mil", teve mais de 67 mil execuções entre janeiro e junho e foi escrita pelo cantor com o baiano Tierry. Em 2018, o mineiro também ficou com o título, com o hit "Apelido Carinhoso".

(Foto: Fábio Rocha/TV Globo)

Além do anfitrião, o evento contará com apresentações de Xand Avião, Bell Marques e Saia Rodada, todos com espetáculos completos.

"O projeto ficará ainda mais especial. Xand e Bell são dois grandes parceiros, dois caras que eu adoro! Tenho certeza de que será uma noite inesquecível para todos nós", fala.

Buteco do Gusttavo Lima

Onde? Parque de Exposições (Av. Paralela).

Quando? Hoje, às 20h30.

Ingressos? R$ 60 | R$ 120 (Zé da Recaída); R$ 190 | R$ 380 (Apelido Carinhoso); R$ 560 (Embaixador); R$ 700 (Lounge feminino) | R$ 800 (Lounge masculino).

Vendas? Sites Tic Mix e Line Bilheteria e lojas da Line Bilheteria, Balcão de Ingressos e Central Mix (Feira de Santana).