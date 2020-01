Gusttavo Lima apresenta seu 'castelo' e vira meme: 'Cafona vírus'

Dizem que o luxo de uma casa se mede pelo tamanho da porta da frente. No que depender disso, a nova 'humilde residência' de Gusttavo Lima atingiu um patamar digno de castelo. Mas parece que o cantor exagerou tanto nas proporções de sua moradia que acabou ficando cafona, ao menos é o que garantem alguns internautas.

O nome do sertanejo figurou entre os mais comentados no Twitter nesta quarta-feira (29) após uma enxurrada de memes tomarem conta das redes sociais. "Gusttavo Lima fez aquilo que Bolsonaro nem ao menos tentou: juntar a Igreja Universal e a Havan num unico Megazord", definiu assim Leila Germano sobre o lar do cantor.

Já Lierson disse que o artista talvez deixe a carreira de cantor para tentar a sorte no Olimpo. "Vos apresento o cavaleiro Gusttavo Lima, de Virgem", classificou ele, fazendo referência ao anime Cavaleiros do Zodíaco.

O comediante Rafinha Bastos imaginou o diálogo entre Gusttavo e o projetista do colosso. "Senhor arquiteto: Quero aquela mistura gostosa entre museu de cidade do interior e bingo abandonado", disse.

Enquanto isso outros internautas pararam para pensar na árdua missão de quem terá de limpar o espaço que, de tão grande que é, se faz necessário o uso de um carrinho de golfe para transitar entre os cômodos.

Humilde residência

A casa fica em uma fazenda do cantor em Goiás, para onde ele se mudou com a mulher, Andressa Suita, e os filhos Gabriel e Samuel, em dezembro do ano passado. Em vídeos no Instagram, ele contou que o espaço tem mais de 46 aves dentre galinhas, frangos, gansos porcos e outros animais.

Na fachada da casa estão colunas em um pé direito alto, e uma varanda. Atrás do cantor, é possível ver um carrinho elétrico. Na parte de cima, uma imagem de uma pessoa carregando um violão.

Memes