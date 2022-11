Gusttavo Lima cancela show na Bahia por bloqueios nas estradas

Gusttavo Lima cancelou mais dois shows por causa dos bloqueios ilegais de bolsonaristas em estradas contra o resultado das eleições. Um deles foi na cidade de Irecê, no interior da Bahia.

Apoiador de Jair Bolsonaro, o cantor sertanejo se apresentaria em Irecê na sexta (4) e em Caruaru, no Pernambuco, no sábado (5). Ele também cancelou um show em Canaã dos Carajás, no Pará.

O cancelamento foi divulgado nas redes sociais do cantor. Não há informações sobre eventual remarcação das apresentações. Apesar do cancelamento, na Bahia, as estradas já estão liberadas.

O cantor Leonardo, também apoiador do atual presidente, também teve shows cancelados pelo mesmo motivo.