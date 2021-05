Gusttavo Lima vende shows de 2022 por R$ 100 mi para fundo de investimentos

O cantor Gusttavo Lima vendeu toda sua agenda de shows de 2022 — um total de 192 apresentações — para o fundo de investimentos Four Even. A negociação gira em torno de R$ 100 milhões, com o sertanejo já tendo recebido parte deste valor.

A ação é inédita no mercado musical brasileiro, que atualmente vive em uma crise sem precedentes por conta da pandemia da covid-19.

Com o negócio, Gusttavo Lima terá uma média de cachê antecipada por apresentação de R$ 520 mil, além da garantia de quatro apresentações semanais ao longo do ano.

O fundo de investimentos montou um verdadeiro "esquadrão" para gerenciar os shows de Gusttavo. A equipe é composta pelo advogado Augusto Castro, da MC3 Produções Artísticas, o empresário baiano Léo Góes, da On Line Entretenimento, e Bete Dezembro, de Manaus, dona da Fábrica de Eventos.

Ainda assim, a Balada Music, empresa de Gusttavo Lima, seguirá com o controle total da agenda de apresentações do cantor.