Guto chega ao Ba-Vi com histórico positivo e momentos marcantes no Bahia

Enquanto muitos jogadores do elenco do Bahia vão ter a chance de jogar o clássico Ba-Vi pela primeira vez, o técnico Guto Ferreira passa longe dessa lista. Em sua terceira passagem pelo tricolor, o treinador conhece muito bem o confronto. O desta quarta-feira (2), às 19h15, no Barradão, pelo Campeonato Baiano, será o nono de ‘Gordiola’. E o retrospecto dele é positivo.

Guto Ferreira teve mais motivos para sorrir do que lamentar nos oito jogos em que comandou o Bahia contra o Vitória. São quatro triunfos, dois empates e duas derrotas. Além do saldo positivo, o treinador pode se orgulhar de ter feito parte de momentos marcantes para o Esquadrão na história do clássico.

A primeira vitória de Guto no Ba-Vi aconteceu pela semifinal da Copa do Nordeste de 2017. Depois de largar com derrota por 2x1 no Barradão, o tricolor conseguiu reverter a vantagem ao bater o Leão por 2x0 na Fonte Nova, gols de Allione e Régis. O resultado colocou o time na final da Copa Nordeste e, na decisão, o Bahia levantou o tri ao vencer o Sport.

Um ano depois, em 2018, Guto estava na sua segunda passagem pelo clube quando enfrentou o Vitória em três oportunidades. A primeira, em fevereiro, foi no episódio marcado pela pancadaria iniciada na comemoração do gol de Vina para o Bahia no Barradão. O confronto seguia empatado por 1x1, mas foi encerrado antes do tempo regulamentar após o Leão ter cinco jogadores expulsos. O Bahia foi declarado vencedor por 3x0.

Menos de dois meses depois, Bahia e Vitória se reencontraram na final do Campeonato Baiano. No jogo de ida, o Esquadrão venceu por 2x1, na Fonte Nova, com gols de Edigar Junio e Vina - Luan descontou para o rubro-negro. No partida da volta, no Barradão, o tricolor levou a melhor novamente e venceu por 1x0, com gol do volante Elton. O resultado rendeu o título de campeão.

Apesar das conquistas, Guto também tem derrotas para lamentar. Em 2017, após ter eliminado o Vitória no Nordestão, o Bahia não conseguiu vencer o rubro-negro na final do estadual. Os empates por 1x1, na Fonte Nova, e 0x0, no Barradão, deram o título ao Leão.

Agora, Guto vai ter a chance de escrever uma nova história no clássico. Do outro lado, ele vai encontrar Dado Cavalcanti, que até o ano passado era treinador do Bahia. Os dois, aliás, também possuem uma disputa particular.

O retrospecto geral é favorável para Dado Cavalcanti. Em três jogos contra Guto, o agora treinador do Vitória venceu dois e perdeu um, todos comandando o Bahia. O triunfo mais marcante aconteceu na final da Copa do Nordeste do ano passado.

Depois de ser derrotado por 1x0 pelo Ceará, em Pituaçu, o tricolor de Dado conseguiu reverter o quadro ao vencer por 2x1, no Castelão e faturar nos pênaltis o tetracampeonato. Meses depois, o Bahia de Dado voltou a vencer o Ceará de Guto fora de casa, também por 2x1, mas pelo Campeonato Brasileiro.