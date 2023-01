Guto Ferreira é vítima de gordofobia por jornalista; técnico rebate ofensas

O técnico Guto Ferreira foi vítima de gordofobia pelo jornalista Lucas Nogueira, da TV Brasil Central (TBC), de Goiânia. O caso ocorreu no dia 15 de janeiro, na cobertura da partida entre Atlético-GO x Goiás. Na ocasião, o comentarista ofendeu o comandante Esmeraldino ao afirmar que “não dá para colocar lapela” no treinador, se referindo ao peso dele.

“Gente, nós temos um microfone aqui que chama lapela. No Guto não dá pra colocar lapela, não. Não tem pescoço, não tem uma divisória aqui (aponta abaixo do queixo). Precisa cuidar disso”, disse Lucas Nogueira.

Colegas de Lucas Nogueira, a apresentadora Thaís Freitas e o comentarista Jean Lopes acharam graça do comentário. Jean ainda questionou se Guto estaria “comendo muita pamonha”, reforçando o deboche do companheiro de bancada.

Treinador rebate ofensas e alerta contra o “bullying”

Antes da partida do Goiás contra o Iporá, pela quarta rodada do Campeonato Goiano, Guto Ferreira rebateu a ofensa do jornalista, afirmando que o comentário gordofóbico foi “lamentável e perigoso”, e pediu responsabilidade para a equipe de comunicação.

“Eu acho que a atitude da equipe da Brasil Central na pessoa do Lucas, endossado pela Thaís (Freitas) e Jean (Lopes), foi lamentável e perigoso. Para mim, não tem problema nenhum. Eu sou um cara cabeça feita. Mas eles têm de ter responsabilidade no que falam e da maneira que eles se manifestam”, disse.

Guto Ferreira falou que o episódio pode fazer com que crianças achem o comentário engraçado e reproduzam ofensas sobre a aparência física de outras pessoas, alertando sobre as consequências do “bullying”.

“A Brasil Central atinge muitos e muitos espectadores no estado e no Brasil. São crianças que estão ouvindo e achando graça e endossando amanhã para fazer esse mesmo tipo de situação, que se chama bullying, entre eles. Eu tenho cabeça para suportar tamanha humilhação. Será que o garoto tem? E todo mundo sabe o que o bullying provoca”, completou.

Na coletiva após a partida, Guto Ferreira usou um microfone de lapela como forma de protesto contra a gordofobia sofrida.

Goiás emitiu nota de repúdio

Atual time de Guto Ferreira, o Goiás emitiu uma nota de repúdio logo após o episódio, no dia 15 de janeiro. O Esmeraldino julgou os comentários como “preconceituosos” e ressaltou que é “inadmissível” a atitude da equipe de comunicação da TV Brasil Central.

Confira a nota completa

O Goiás Esporte Clube repudia com veemência os comentários preconceituosos proferidos pelo integrante da equipe de comentaristas da TBC (TV Brasil Central), Lucas Nogueira, durante a transmissão ao vivo da partida entre Atlético e Goiás, ocorrida neste domingo (15). O fato aconteceu quando o técnico Guto Ferreira se preparava para a entrevista coletiva de pós-jogo.

Após a repercussão negativa de sua fala, o referido jornalista se desculpou publicamente, mas alguns de seus colegas presentes no estúdio seguiram debochando e dando risadas sobre os comentários. É inadmissível que, em pleno 2023, ainda aconteça casos como esse, de pessoas aprovando e achando graça de ofensas preconceituosas em relação à condição física de seu semelhante.

O respeito é fundamental e deve nortear todas as relações. O preconceito, de qualquer natureza, é inconcebível, inaceitável e não será tolerado por nós.

Comentarista se manifesta e pede desculpas

A má repercussão do fato gerou um pedido de desculpas de Lucas Nogueira no mesmo dia. Por meio das redes sociais, o comentarista disse que o comentário foi “infeliz” e que isso não irá mais acontecer.