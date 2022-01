Guto valoriza triunfo, mas reconhece que o Bahia precisa evoluir

O Bahia deixou o campo contra o Doce Mel comemorando o triunfo pelo Campeonato Baiano, na noite desta quarta-feira (26), na Fonte Nova, mas a atuação do Esquadrão passou longe do que os tricolores imaginavam. Numa espécie de duelo entre ataque e defesa, o time quase não foi ameaçado pelo adversário, mas esbarrou na própria eficiência e só conseguiu marcar o gol da vitória aos 36 minutos do segundo tempo.

Após o jogo, o técnico Guto Ferreira reconheceu que o time ainda precisa evoluir em muitos aspectos, mas ponderou que foi apenas o primeiro jogo de muitos atletas na temporada. Até então o Bahia vinha disputando o Baianão com uma equipe alternativa.

"A gente pode direcionar a desculpa para "n" direções, mas eu não quero colocar nada como desculpa, quero mostrar que existe processo, situação de remontagem de elenco, pré-temporada, jogar contra uma equipe bem organizada defensivamente, que contou com um treinador que organizou a sua equipe para defender [...] Se a gente tivesse tido a felicidade de colocar pelo menos três bolas que o goleiro, que jogou na base do Bahia, fez defesas...", analisou ele.

"Temos que evoluir muito, está longe do que a gente quer, mas se você colocar que para muitos jogadores foi a estreia do ano, tem a situação mental. O triunfo foi importante e foi um passo dado nesse momento para que aos poucos a gente possa ir se organizando e buscando triunfos mais efetivos", continuou o treinador.

O próximo compromisso do Bahia será no sábado (29), quando visita o Campinense, às 16h, no estádio Amigão, em Campina Grande, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O duelo marca a estreia do Esquadrão no torneio já que o jogo contra o Sampaio Corrêa, pela primeira rodada, que seria disputado no sábado (22), foi adiado para o fim de fevereiro.

Para a partida na Paraíba, Guto pode ganhar reforços. Jogadores como Matheus Bahia, Willian Maranhão e Rodallega podem ficar à disposição do treinador.