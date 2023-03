Há 11 anos, a Vivendo do Ócio lançava seu disco mais célebre, que ganha 'aniversário' no Pelourinho

O tempo voou e já se foram 11 anos do lançamento do disco O Pensamento É Um Imã, maior sucesso da soteropolitaníssima Vivendo do Ócio, com sucessos como Nostalgia, Silas e Radioatividade - que foram hits dentro da cena underground de Salvador e também levaram projeção nacional à banda, repetindo o feito de vencer o VMB da MTV graças ao trabalho.

Não foi possível comemorar os 10 anos, mas o 11º será celebrado nesta sexta-feira (10), na Praça Quincas Berro D'Água, Pelourinho. Vandal e a Bagum fazem a abertura do momento de festa. Bolo, guaraná... e cravinho devem fazer parte da programação, que inaugura a turnê de comemoração na Bahia. Em São Paulo, o projeto já começou a circular.

"O álbum é um marco na nossa carreira, é um disco que nos levou para conhecer o Brasil, mais de 100 shows no Brasil, nos rendeu dois VMB com melhor disco e melhor música com Nostalgia, pelo voto popular. Esse disco teve uma produção muito intensa, nos marcou como músicos, como pessoas", inicia Jajá Cardoso, vocalista do quarteto.

"Foi uma produção, além do Rafael Ramos, de Chuck Hipólito e masterização por Brian 'Big Bass' Gardner, uma figura lendária, que também já trabalhou com Foo Fighters, Queens Of Stone Ages. É algo inacreditável ter nosso som passando pelas mãos desse cara", completa Jajá.

Fazer um show desse disco, o segundo da banda, em nossa terra é classificado pelo vocalista como incrível e uma oportunidade para lembrar as noitadas, tomando um ventinho na cara e matando a saudade da Bahia.

Convidada da noite, Bagum & Vandal também vão aproveitar o evento para lançar o seu novo show, misturando rock e rap. O terceiro lote de ingressos é vendido a R$110 inteira e R$55 a meia entrada. Há casadinha por R$100 e meia social por R$50 + um kg de alimento. Bilhetes no sympla.