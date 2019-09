Há 19 anos, Félix Mendonça alertava sobre 'internacionalização da Amazônia'

"Como brasileiro, não posso deixar de abordar uma questão trazida novamente à tona nos últimos meses: a internacionalização da Amazônia. O tema tem ocupado espaços nos principais veículos de comunicação e vem preocupando graduados militares e a sociedade como um todo". O autor da frase é o ex-deputado federal Félix Mendonça (DEM), mas não foi dita nesta semana, mas em um discurso na Câmara do Deputados em 21 de novembro de 2000. "O discurso de advertência que fiz há 19 anos ainda é muito atual", afirma Mendonça.

O ponto levantado pelo deputado naquele discurso é semelhante ao trazido à tona neste mês de agosto de 2019, quando um novo ciclo de queimadas trouxe, dessa vez tendo o presidente francês Emmanuel Macron como porta-voz, a ideia de que a soberania brasileira sobre o território amazônico deveria ser relativizada ou internacionalizada. Diante do ressurgimento do tema, Mendonça, agora em 2019, mantém seu ponto de vista: "Nenhum brasileiro que tem amor à pátria é a favor disso".

Sobre a posição do presidente Jair Bolsonaro (PSL) na relação com o colega francês, Félix Mendonça foi enfático: "Ele está corretíssimo com relação à resposta ao Macron. O que o presidente francês fez não é a forma correta e dialogar. Será que Bolsonaro é contra o Brasil nessa questão dos incêndios?", questiona Mendonça, que é pai do deputado federal Félix Jr (PDT/BA).

Ele salientou que, por trás do discurso preservacionista de Macron, está a cobiça pela Amazônia. "Macron está fazendo onda em cima de um fato que ocorre todos os anos, de uma coisa pequena. Inclusive os dados mostram que os incêndios são menores que em anos anteriores. Macron quer se colocar a favor da esquerda francesa para tirar partido", avaliou o ex-deputado federal. Sobre a quantia de US$ 20 milhões oferecida pelo G7, mas articulada pelo presidente francês, Mendonça opinou: "é uma quantia pequena e insignificante. Pensa que o Brasil é o que? Uma nação fraca?"

Precedentes

No discurso realizado há 19 anos, ele lembrou declarações passadas de outros líderes internacionais como a ex-primeira ministra britânica Margareth Tatcher: "se os países subdesenvolvidos não conseguem pagar suas dívidas externas, que vendam suas riquezas, seus territórios e suas fábricas". O discurso da "Dama de Ferro" era referente à internacionalização.

Mendonça citou também discursos do sucessor de Tatcher, John Major, mas demonstrou que o discurso já tinha seus primeiros sinais ainda no século XIX. "No início do século XIX, um oficial da marinha norte-americana, propôs uma nova divisão geopolítica da América do Sul, criando, entre outros, o 'Estado Soberano da Amazônia'. O Presidente Abraham Lincoln, terminada a Guerra da Secessão, declarou livres todos os escravos existentes nos Estados rebeldes e sugeriu a criação de um Estado Livre dos negros americanos na Amazônia", discursou Mendonça em novembro de 2000.

Também naquele discurso, Mendonça lembrou que o ex-presidente francês François Mitterrand, em 1989, afirmou que "o Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia", e Mikhail Gorbachev, que declarou: "o Brasil deve delegar parte de seus direitos sobre a Amazônia aos organismos internacionais competentes". O ex-deputado baiano salientava que a ideia de internacionalização estava tanto no discurso de políticos de esquerda quanto de direita.

Neste episódio recente, Macron disse "nossa casa está queimando". Em resposta a isso, Mendonça salientou: "Os olhos do mundo se voltam para a Amazônia há muito tempo. Os franceses já têm parte da Amazônia, com a Guiana Francesa. A Inglaterra também já teve. Mas eles não fizeram nada e essas regiões sob o poder deles são mais pobres que o Brasil".