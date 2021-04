Há 20 anos casamento de Xanddy e Carla Perez "abalou" o Brasil; veja fotos

No dia 25 de outubro de 2021 Xanddy e Carla Perez estarão comemorando 20 anos de casados. Recentemente eles comentaram sobre a data durante uma entrevista no programa Conversa com Bial na Rede Globo. Foi um dos maiores eventos daquele ano, mobilizando personalidades do mundo artístico e politico de todo o Brasil.

Não era para menos. Xanddy estava no auge como vocalista do grupo Harmonia do Samba, lotando ginásios e clubes em todo o Brasil com seu icônico rebolado que levava as mulheres ao delírio. E, musicalmente era admirado por dois astros da MPB: Caetano Veloso e Gilberto Gil. E Carla Perez surgiu como um furação, justamente por ser uma loira com um gingado só visto nas dançarinas negras.

(Foto: Paulo Souza/ARQUIVO CORREIO) (Foto: Paulo Souza/ARQUIVO CORREIO) (Foto: Paulo Souza/ARQUIVO CORREIO) (Foto: Paulo Souza/ARQUIVO CORREIO) Ivete e ACM: madrinha e padrinho (Foto: Paulo Souza/ARQUIVO CORREIO)

Quando eles anunciaram o casamento foi um arerê. Revistas e jornais de todo o pais mobilizaram repórteres e fotógrafos para cobrir o que seria denominado o casamento do ano. E o CORREIO também se fez presente. O escalado fui eu por já fazer cobertura da chamada cena axé. Tudo acertado, me desloquei numa quinta-feira para o complexo turístico Costa do Sauípe, no Litoral Norte da Bahia. A cerimônia estava marcada para começar às 20h no Hotel Renaissance, mas só teve inicio duas horas depois.

Antes de começar a celebração a diversão era observar e comentar a chegada dos convidados ilustres como Sula Miranda (irmã de Gretchen), Frank Aguiar, Lairton dos Teclados, Sidney Magal, Gustavo e Flávio os gêmeos da Band, Mauricio de Souza, Otaviano Costa, David Brazil, Gugu Liberato, Wanessa Camargo, Serginho Groissman. Esses os que vieram de fora.

De Salvador destaques para o Senador Antônio Carlos Magalhães que foi um dos padrinhos ao lado de Ivete Sangalo, o empresário do É O Tchan Cal Adam, Ricardo Chaves, Beto Jamaica, Tonho Matéria, Márcia Freire, Scheila Carvalho, Michele Magalhães, a baiana Dinha do Acarajé e muito mais.

Ao todo eram mais de 700 convidados que curtiram e se divertiram com a queima de fogos de artificio e depois acompanharam a cerimônia ecumênica celebrada pelo padre cantor Antônio Maria e pelo pastor Washington Jr. Carla estava vestindo um modelo assinado pelo estilista Ronaldo Esper.

Xanddy, que foi acompanhado de sua mãe Dona Judith, usava um fraque assinado por Osvaldo Miller e sapatos exclusivos de Fernando Pires.

Carla, que chegou com sua mãe Ivone, foi conduzida ao altar por seu pai Carlos Soares. Ela estava grávida de sete meses da sua primeira filha Camilly Victória (hoje morando nos Estados Unidos onde segue uma carreira de cantora). Alias, o casal com os dois filhos (o outro é Victor Alexandre) vive em Orlando, na Flórida.

Encerrada a cerimônia formal, como se diz na Bahia “o couro comeu”. Já sem sapatos, Xanddy assumiu o palco da festa, e Carla, já com vestido todo rosa que ela disse ser em homenagem a Camilly Victória, requebrou do jeito que seus fãs gostam. Ai todo mundo caiu na gandaia e o complexo de Sauípe se transformou num grande ensaio do Harmônia do Samba com pitadas do É O Tchan.

O casal recebeu inúmeros presentes. E a lua de mel foi realizada em Recife onde estava acontecendo o Recifolia, um dos carnavais fora de época mais badalados na ocasião. Durante esses vinte anos de casamento, Xanddy e Carla já comemoraram algumas vezes e , recentemente renovaram os votos dessa união considerada uma das mais estáveis entre as chamadas celebridades.