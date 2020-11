Há 4 anos o Bahia fazia gol histórico nos acréscimos

Coincidência ou não, parece que o dia 8 de novembro está marcado pela mística Tricolor. Além do gol aos 53 minutos do segundo tempo de Rodriguinho na partida contra o Botafogo neste domingo (8), outro jogador do Esquadrão fez história nesta data.

Há exatos 4 anos, em 8 de novembro de 2016, o centroavante Hernane fazia um gol que colocava o Bahia de vez na briga pelo acesso à Série A. Com mais de 35 mil pagantes na Arena Fonte Nova, os torcedores tricolores viram o Brocador marcar aos 47 de segundo tempo.

Aquele resultado empurrou o Bahia para a segunda posição, dentro do G4, e de lá o Tricolor não saiu mais. Para àqueles com boa memória fotográfica, vão lembrar bem do lance.

Renê Júnior domina a bola no círculo central, avança e toca a bola para o zagueiro Tiago, que ficou plantado no ataque. O camisa 3 percebe o avanço e Hernane e, com um toque muito sutil, passa a bola de calcanhar para o Brocador. A bola chegou limpa para o centroavante, que percebeu a saída do goleiro Rodrigo Ramos e tocou por cobertura.

Ê 8 de novembro danado...

Para se ter uma ideia da importância do gol, 1 minuto antes das redes balançarem na Fonte Nova, o jogo entre Náutico e Goiás havia terminado, 1 a 0 para os pernambucanos, resultado que tirava o Bahia do G4.

Em 2020, já na Série A - graças ao acesso de 2016 - o Bahia voltou a marcar no último minuto nessa “data mística”. O gol de Rodriguinho não afasta totalmente o Bahia do Z4, mas pode ser um sinal positivo para o elenco e para a torcida daqui para frente. Acreditando na mística ou não, a data parece trazer sorte para o Bahia.

