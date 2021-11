Há quase 50 anos O Samba da Bahia pediu passagem

Prestes à completar 50 anos, em 2023, o LP Samba da Bahia lançado em 1973 reunia três artistas que se tornariam expoentes e referências do mais autêntico ritmo brasileiro com o toque, a malandragem e elegância de Riachão, Batatinha e Panela. Infelizmente, todos já morreram. E, por trás dessa realização, o produtor baiano Paulinho Lima (o mesmo do cultuado show e disco Gal Fa Tal); o cantor, compositor e também sambista Edil Pacheco e texto de contracapa assinado por Maria Bethânia e Paulinho da Viola. E as fotos assinadas por Marcos Maciel, renomado profissional. Só tinha mesmo que dar certo.

O que ninguém entende é que para se ouvir esse trabalho ou um amigo que tenha o disco lhe empreste ou então você procura no Youtube. Infelizmente não se encontra em CD. Festejado quando de seu lançamento contou com o apoio irrestrito de Raimundo Carvalho, então representante na Bahia, da gravadora Philips / Polydor, que depois viria se chamar Polygram e atualmente Universal. O disco reúne sambas que depois se tornaram clássicos como Cada Macaco no Seu Galho e Pitada de Tabaco (Riachão), Diplomacia e Direito de Sambar (Batatinha); Não Suje Meu Caixão e O Patrão é meu pandeiro (Panela).

Um encontro dos três sambistas no Pelourinho (Foto: Marcos Maciel - Acervo de Paulinho Lima)

Totalmente gravado em Salvador, no Teatro Vila Velha, o mesmo de onde saíram para o estrelato Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Maria Bethânia. E o equipamento era pilotado pelo inglês Maurice Hougs, que foi um dos colaboradores de Gil e Caetano, quando estes estavam exilados em Londres, por causa da Ditadura Militar. Quando o projeto foi apresentado, André Midani, o então presidente da gravadora que foi um dos responsáveis pelo boom do que hoje chamamos de MPB, aprovou na hora.

De Boipeba onde está vivendo após passar mais de 50 anos no Rio de Janeiro e trabalhar com a nata da música brasileira, Paulinho Lima conversou com o Baú do Marrom e falou da importância desse trabalho.

Paulinho Lima, produtor do LP (Foto: Divulgação)

“No meu livro de memórias, Anjo Do bem gênio do mal, dedico um capítulo a respeito do LP Samba da Bahia, que virou referência para os hoje jovens cultores de samba. Quando falo de minha participação, passo a ser tratado de mestre e outras adjetivos que não costumo ouvir a meu respeito. Que fazer? Aos jovens o dever da loucura. As lembranças deste disco são muitas! A descoberta de um comunicador extraordinário em Riachão, a gentileza e a diplomacia de um sempre bem humorado Batatinha e saber que Panela foi encontrado dormindo, sobre uma pilha de seu disco, num banco do Campo Grande, depois de uma exaustiva noite vendendo pessoalmente sua obra nos bares da região. Gilson Rodrigues (que também já nos deixou) cuidou do projeto gráfico e Maria Bethânia e Paulinho da Viola, escreveram na contra-capa sobre a importância do projeto. Para mim tudo isso é orgulho", recorda.

Outro que tem orgulho e lembra muito bem desse trabalho é Edil Pacheco. Autor de sucessos gravados por nomes como Alcione (Ara Ketu) entre outros e organizador da festa que comemora o Dia do Samba, todo dia 2 de dezembro, também conversou com a gente:

Edil Pacheco (Foto Divulgação)

“Esse disco ou o bolachão como era chamado antigamente eu me lembro muito bem: Riachão, Panela e Batatinha foram ao Rio de janeiro fazer um show num teatro cuja parte do repertório resultou na gravação de um disco. Mas, tecnicamente, a gravação ficou horrorosa. Eu não aprovei. Ai Menescal pediu pra Paulinho da Viola dar um veredito. Paulinho desaprovou também tecnicamente. Ai o disco não saiu. Já em Salvador, Riachão perguntava todo dia sobre o disco, até que eu tive que falar a verdade e dizer que o disco não sairia. E consegui convencer os dirigentes da gravadora que fizessem o disco em Salvador trazendo os técnicos gringos e uma mesa de oito canais. Tudo isso foi articulado por Paulinho Lima. Eu sai como arranjador mais eu, na verdade, produzi musicalmente. A gente gravava sempre à meia-noite no Teatro Vila Velha para não ter ruídos externos. E teve um dia de gravação que apareceu um grilo no teatro e ficamos até o amanhecer procurando esse grilo e não encontramos. Enfim, esse disco é maravilhoso. E eu muito me orgulho de ter participado desse trabalho. Eu estava começando e cheguei bem junto dessa turma que até hoje continua me ensinando.

Capa do Disco Samba da Bahia (Foto: Divulgação)