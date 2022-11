'Há um tempo eu estava chorando', lembra Richarlison após gols na Copa

A estreia do Brasil na Copa do Mundo aconteceu como os brasileiros esperavam: com vitória por 2x0 sobre a Sérvia, no estádio de Lusail. Mas para um jogador em especial, o roteiro do primeiro jogo da Seleção no Mundial saiu melhor do que encomenda.

Autor dos dois gols do Brasil, o atacante Richarlison passou por um momento de tensão antes da Copa. Em outubro, ele machucou a panturrilha durante jogo do Tottenham na Premier League e correu o risco de não integrar o grupo brasileiro no Catar. Após os gols marcados contra os sérvios, ele lembrou com emoção do momento e falou sobre a rotina para conseguir se recuperar.

“É o sonho de criança realizado. Uma boa partida, principalmente no segundo tempo, onde o adversário cansou e nós conseguimos tirar proveito. Estou muito feliz. Há um tempo estava chorando, com medo de não vir. No dia de fazer o exame foi um dia difícil, os doutores passavam, para e para lá e pra cá, e o tempo não passava. Valeu todo o esforço da minha recuperação, tratando três vezes por dia. Deus viu o meu esforço de vir para a Copa do Mundo. Agora é continuar, é importante ganhar na largada. Fizemos o primeiro jogo e agora tem mais dois”, disse ele.

Richarlison falou também sobre o gol de voleio que fez para decretar a vitória brasileira. Ele lembrou que fez uma jogada semelhante durante os treinos de preparação do Brasil em Turim, na Itália, e valorizou o apoio dos companheiros.

“Não sei se vocês acompanharam, mas eu fiz um parecido nos treinos na Itália. É como eu falo, faz no treino, faz no jogo. Espero continuar focado, vou buscar mais. Agradeço aos meus companheiros. Eu disse durante a semana que é difícil furar o bloqueio deles, eu sou acostumado a jogar esse tipo de jogo na Inglaterra e a oportunidade que eu tive consegui finalizar bem”, analisou.

Com três pontos, o Brasil lidera o grupo G da Copa do Mundo. O próximo compromisso do Brasil na Copa será contra a Suíça, na segunda-feira (28), às 13h.