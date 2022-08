Haaland faz três gols e quebra recorde histórico na Premier League

Gabriel Jesus não decepcionava no Manchester City, da mesma maneira que Haaland jamais deixou de se destacar no Borussia Dortmund. Ambos, porém, optaram por mudar de equipes para a atual temporada e vêm desempenhando um grande papel, sendo o nome principal de suas respectivas novas equipes. O brasileiro se tornou peça chave para o líder Arsenal, que se manteve na ponta da Premier League, com um gol seu e outro de Gabriel Martinelli, enquanto o norueguês tem números impressionantes no time de Pep Guardiola, com novo hat-trick, goleada, e o City na segunda colocação.

O atacante norueguês marcou três gols na mesma partida pelo segundo jogo seguido e agora tem nove gols em cinco partidas da liga. Nenhum outro jogador marcou tantos gols nas cinco primeiras rodadas da Premier League. Depois da bela atuação contra o Crystal Palace, Haaland repetiu a dose nesta quarta-feira. Em 38 minutos, o City já ganhava do Nottingham Forrest por 3 a 0.

O artilheiro abriu o placar antecipando o marcador após cruzamento na área. Logo depois, o zagueiro dividiu a bola com Phil Foden e ela sobrou livre para o camisa 9 ampliar. O terceiro gol veio de cabeça dentro da pequena área, quase dentro do gol.

A vitória estava consumada antes do intervalo, mas se transformou em goleada no segundo tempo com outros três gols, de Cancelo, após receber de Bernardo Silva, Julian Alvarez e Izak Hien.

Mesmo com o placar e atuações empolgantes, o City ainda enxerga um outro oponente na frente. E Gabriel Jesus voltou a ser decisivo. Já são cinco jogos e seis participações em gols (três gols e três assistências).

Os três gols na vitória do Arsenal por 2 a 1 foram de brasileiros. Além de Jesus e Matinelli, o volante Douglas Luiz marcou um golaço olímpico para o Aston Villa, foi o segundo gol marcado por ele direto do escanteio. Douglas também já havia marcado o golaço contra o Bolton, pela Copa da Inglaterra.

Outros jogos da rodada

O empate por 1 a 1 entre West Ham e Tottenham marcou a estreia de Lucas Paquetá no time londrino. O brasileiro chegou no começo da semana e já foi a campo. Substituiu Benrahma aos 23 da etapa final. Sua entrada era uma tentativa de busca da virada após Kehrer abrir o placar com gol contra e Soucek empatar. Mas o placar se manteve até o fim. Em outro confronto, Bournemouth e Wolverhampton ficaram no 0 a 0.

Já o Liverpool voltou a ganhar no Inglês em jogo com polêmica de arbitragem. Depois da goleada de 9 a 0 sobre o Bournemouth, a expectativa era de novo show em Anfield. Mas a história foi diferente diante do Newcastle, que saiu na frente com o estreante sueco Isak.

O empate veio na segunda etapa com Roberto Firmino, destaque na goleada da rodada passada com dois gols e três assistências. O brasileiro recebeu de Salah e deixou tudo igual. Curiosamente, o egípcio é quem foi bastante festejado por Jürgen Klopp. Ele não havia participado de nenhum lance de gol nos 9 a 0.

A polêmica do jogo veio com os cinco minutos de acréscimos. O árbitro acabou "esquecendo" do tempo e os donos da casa viraram com gol do jovem Fabio Carvalho aos 52 minutos, dois a mais que o previsto, portanto. As comissões técnicas chegaram a se estranhar após o gol com tempo excedido.