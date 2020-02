Haaland marca outra vez e Dortmund atropela o Eintracht Frankfurt

O Borussia Dortmund chega com o moral elevado para enfrentar o Paris Saint-Germain na terça-feira (18), na Alemanha, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Nesta sexta (14), o time do técnico Lucien Favre teve uma atuação quase perfeita e atropelou o Eintracht Frankfurt por 4x0, no Signal Iduna Park, pelo Campeonato Alemão.

Com o resultado, o Borussia Dortmund chegou aos 42 pontos, mesma pontuação do RB Leipzig, e subiu para o segundo lugar, um ponto atrás do líder Bayern de Munique. Os gols foram de Lukasz Piszczek, Jadon Sancho, Erling Haaland e Raphael Guerreiro. O Eintracht Frankfurt permaneceu com 28 pontos e ocupa o nono lugar.

A etapa inicial foi toda do Borussia Dortmund. A equipe da casa teve o domínio do jogo, registrou 67% de posse da bola nos 45 minutos iniciais e finalizou oito vezes contra o gol de Kevin Trapp. Faltou só caprichar um pouco mais na pontaria. Apenas uma das finalizações foi correta. E isso bastou para ir ao intervalo com vantagem no placar.

O gol do Borussia Dortmund foi marcado aos 33 minutos. O marroquino Achraf Hakimi recebeu na direita, observou Lukasz Piszczek livre na entrada da área e rolou para o lateral. O polonês ajeitou e finalizou de pé esquerdo rasteiro, no canto, sem chances para o goleiro do Eintracht Frankfurt.

A equipe de Lucien Favre voltou para o segundo tempo como um rolo compressor. Com 9 minutos, o placar já apontava 3 a 0. O segundo gol nasceu de uma contra-ataque perfeito, aos 4. Mats Hummels recuperou a bola na defesa e tocou para Axel Witsel, que lançou Jadon Sancho na direita. O inglês entrou na área, ficou livre após David Abraham dar um carrinho sem sentido e bateu rasteiro para marcar.

O terceiro foi de Erling Haaland, aos 9. A joia norueguesa foi inteligente ao escapar da marcação na área para completar para o gol após cruzamento rasteiro de Achraf Hakimi, em jogada de Jadon Sancho. Foi o oitavo do atacante em apenas quatro jogos pelo Campeonato Alemão. E olha que ele passou em branco contra o Bayer Leverkusen, na rodada anterior.

A goleada foi desenhada aos 29 minutos. A defesa do Eintracht Frankfurt bateu cabeça em uma jogada na área, errou na saída de bola e Raphael Guerreiro aproveitou. O lateral português acertou um chute forte de pé esquerdo, rasteiro, mais uma vez sem chance para Trapp. Jogo decidido.