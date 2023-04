Hábito estranho: Amanda, do BBB 23, explica porque usa cabelo como fio dental

A médica e campeã do BBB 23, Amanda Meirelles, esteve na gravação do dia 101 do programa. Ela, que tem 31 anos, teve de explicar para os colegas de confinamento o motivo de usar o cabelo como fio dental.

Segundo a milionária, a situação ocorre quando ela estava em uma crise de ansiedade. O hábito estranho acabou virando um dos assuntos nas redes sociais, principalmente porque ela faz parte da área de saúde.

Em sua defesa, Amanda contou que, devido aos ânimos exaltados dentro da casa, ela descontava a ansiedade no cabelo: "Aquilo é uma loucura tão grande que a gente vai descontando a ansiedade da forma que dá. Não é certo. A ansiedade batia, cada um descontava de uma maneira, mas realmente foi um hábito estranho".

Rica, com diversos prêmios, Amanda conseguiu acumular várias coisas que ganhou durante a estadia na casa mais vigiada do Brasil. Confira abaixo:

- R$ 13 mil em crédito para locação de imóvel

- R$ 10 mil em crédito para compras em farmácia

- R$ 30 mil em crédito para compras de roupas em loja de departamento

- R$ 20 mil em crédito para compras em loja on-line

- R$ 100 mil em milhas para viagens de avião

- R$ 25 mil em crédito em plataforma de financiamento