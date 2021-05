Hackathons Agro e Comércio incentivam criação de soluções tecnológicas

Buscando criar soluções de base tecnológica com foco na resolução de impasses enfrentados pelos setores de agronegócios e comércio, dada a realidade imposta pela pandemia da covid-19, o Hackathon — maratona de inovação promovida pelo Sebrae e Rede+ — está com inscrições abertas para suas duas edições

neste primeiro semestre de 2021.

Ao fim do Hackathon, as equipes inscritas deverão desenvolver uma prova técnica, ou seja, um protótipo funcional que permita comprovar a hipótese levantada pelo time, que traga solução a um dos problemas levantados e que seja viável tecnicamente.

Na edição Agro, a maratona acontece entre os dias 12 e 19 de junho. As equipes formadas têm prazo para desenvolverem uma prova técnica que contemple soluções para os três problemas apresentados: logística e aquisição de insumos; controle de qualidade e certificação; e manejo e controle de pragas. A inscrição pode ser feita neste link.

Já a edição Comércio acontece entre os dias 29 de maio e 5 de junho. São apresentados três problemas, com perguntas norteadoras, envolvendo acesso ao cliente, vendas e logística. A inscrição pode ser feita neste link.

Ambas partes do Hackathon serão online, acontecendo via Zoom. No Agro, as inscrições estão abertas até o dia 28 de maio, enquanto a do Comércio se encerra nesta sexta-feira (21).