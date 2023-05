Hackers invadem rede social do vice-governador Geraldo Júnior

A conta oficial do vice-governador da Bahia Geraldo Júnior no Instagram (@geraldojunioroficial) foi hackeada na manhã desta quarta-feira (3). Os invasores fizeram postagens oferecendo serviços financeiros com promessas de “multiplicação de pix” e “retorno imediato”.

Nas publicações, os invasores se passaram pelo vice-governador e divulgaram esquemas financeiros nos stories.

Durante o período que esteve sob ataque, a assessoria de Geraldo reforçou que nenhuma transação financeira deveria ser feita considerando as informações contidas nos stories postados pelos hackers.

Após a atuação das equipes técnica e jurídica do vice-governador, a conta foi recuperada com sucesso pela tarde. As outras redes sociais de Geraldo Júnior não foram afetadas.