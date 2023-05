Haesoo, cantora sul-coreana, morre aos 29 anos

A cantora sul coreana Haesoo morreu aos 29 anos. A informação foi confirmada através de suas redes sociais.

De acordo com a polícia local, ela foi encontrada morta em sua residência na sexta-feira (12). As autoridades trabalhavam com suspeita de suicídio, e a informação foi confirmada por uma fonte próxima à cantora nesta segunda-feira (15).

"Lamentamos ter que transmitir essa dolorosa e triste notícia. Haesoo era uma pessoa amorosa que sabia como dar amor a todos a sua volta, compartilhar afeto e receber tudo isso. Seus familiares e amigos estão em luto após terem sido informados com essa triste notícia repentina", informou o comunicado.

Haesoo começou a carreira musical em 2019, e dedicou seus projetos ao Trot, um gênero da música pop coreana que antecede o K-pop.